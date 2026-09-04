Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती

'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती

नेपाल में त्रिशूली के 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के मलबे में फंसे दो लोगों का रेस्क्यू किया गया है. इन दोनों को जिंदा बचा लिया गया है. परिजनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया है.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 04 Sep 2026 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल की बाढ़ की तबाही के 9 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इस बीच एक बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है. 26 अगस्त की बाढ़ के बाद से त्रिशूली के 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की टनल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दो लोगों को जिंदा बचा लिया गया.

रेस्क्यू के बाद बचाए गए एक शख्स ने बताया कि वह लगातार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहे. साथ ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद थी. इधर, रेस्क्यू टीम ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान टनल के अंदर से एक से ज्यादा लोगों की आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद उन्हें निकाला गया. इससे बाकी लोगों के जिंदा होने की उम्मीद भी जागी है.  

शुक्रवार को बचाए गए इन दो लोगों की पहचान संजय शाह और कबीर महार्जन के तौर पर हुई है. संजय शाह इस प्रोजेक्ट के मैकेनिकल फोरमैन हैं, वहीं कबीर इस प्रोजेक्ट में बतौर मैकेनिकल सुपरवाइजर भूमिका निभा रहे थे. दोनों के परिजनों से ABP News ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है. 

भगवान कृष्ण-हनुमान जी का जप करते रहे: परिजन

इसको लेकर रेस्क्यू किए गए कबीर महार्जन की पत्नी हिरा शोभा महार्जन, कबीर महार्जन की बहन और रेस्क्यू किए गए संजय शाह के परिजन देव कुमार शाह से बातचीत की.

देव कुमार शाह ने बताया, 'संजय से मुलाकात हुई है. आज कृष्ण जन्माष्टमी है. उन्होंने भी 9 दिन भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी के नाम का जप किया और भगवान के नाम पर जप करने से हिम्मत मिली.'


हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती

कबीर महार्जन की बहन ने कहा, 'हम बहुत खुश हैं. हम उनसे मिलने आए हैं. हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. वह 9 दिनों तक टनल में फंसे रहे थे. यह एक चमत्कार है. हमने तो एक बार उम्मीद ही छोड़ दी थी. जब यह खबर मिली, तो मैंने अभी अभी पूजा की थी. फिर मैंने अपनी दूसरी बहनों को फोन किया. मेरे भाई के सुरक्षित आने पर भगवान का शुक्रिया किया.'

Published at : 04 Sep 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Floods WORLD NEWS NEPAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कार जितनी चट्टानें, नेपाल की सुरंग से चमत्कारी रेस्क्यू! एक्सपर्ट बोले- 'दुनिया ने ऐसा ऑपरेशन...'
कार जितनी चट्टानें, नेपाल की सुरंग से चमत्कारी रेस्क्यू! एक्सपर्ट बोले- 'दुनिया ने ऐसा ऑपरेशन...'
विश्व
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
विश्व
FBI की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में भारतीय मूल का मंजीत बेदी, जानें कितने डॉलर का इनाम
FBI की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में भारतीय मूल का मंजीत बेदी, जानें कितने डॉलर का इनाम
विश्व
'भारत को जितना चाहिए उतना तेल देंगे', रूस का बयान सुनकर चिढ़ जाएंगे ट्रंप
'भारत को जितना चाहिए उतना तेल देंगे', रूस का बयान सुनकर चिढ़ जाएंगे ट्रंप
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
विश्व
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
क्रिकेट
वनडे वर्ल्ड कप के 'किंग' हैं रोहित शर्मा, देखें उनका रिकॉर्ड; इन मामलों में नंबर-1
वनडे वर्ल्ड कप के 'किंग' हैं रोहित शर्मा, देखें उनका रिकॉर्ड; इन मामलों में नंबर-1
मूवी रिव्यू
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
दिल्ली NCR
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
Home Tips
Pressure Cooker Problems: कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
ENT LIVE
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Embed widget