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3-2-1-1-0 Rule से बचाएं जरूरी Data, जानें कैसे करता है काम?
फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव फोटो, वीडियो और डॉक्युमेंट्स को हम अक्सर सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन एक हार्ड ड्राइव फेलियर, गलती से डेटा डिलीट होना या रैनसमवेयर अटैक पूरा डेटा खतरे में डाल सकता है.
आज फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर में हमारी जिंदगी का लगभग पूरा जरूरी डेटा मौजूद रहता है. फोटो, वीडियो, ऑफिस डॉक्युमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और दूसरी जरूरी फाइलें अब ज्यादातर डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन एक डिवाइस खराब होने, डेटा गलती से डिलीट होने, हार्ड ड्राइव फेल होने या रैनसमवेयर अटैक की स्थिति में यही डेटा कुछ ही समय में खतरे में पड़ सकता है. सिर्फ एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कॉपी बनाकर रखना हर स्थिति में सही नहीं माना जाता है. ऐसे में 3-2-1-1-0 Rule डेटा बैकअप को सुरक्षित रखने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है. तो आइए जानते हैं कि 3-2-1-1-0 Rule क्या है और कैसे करता काम है.
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Published at : 03 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Tags :Technology Backup Data Security
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अनूप मिश्राReporter
Opinion