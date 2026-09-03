3-2-1-1-0 Rule से बचाएं जरूरी Data, जानें कैसे करता है काम?

3-2-1-1-0 नियम में 2 का मतलब दो अलग स्टोरेज मीडिया है. सिर्फ कई कॉपी बनाना ही काफी नहीं है. बैकअप को कम से कम दो अलग-अलग तरह के स्टोरेज मीडिया पर रखना चाहिए. जैसे HDD और SSD, या एक्सटर्नल ड्राइव और क्लाउड. इसका फायदा यह है कि एक स्टोरेज तकनीक में समस्या आने पर दूसरी कॉपी बची रह सकती है.