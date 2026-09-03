Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी3-2-1-1-0 Rule से बचाएं जरूरी Data, जानें कैसे करता है काम?

3-2-1-1-0 Rule से बचाएं जरूरी Data, जानें कैसे करता है काम?

फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव फोटो, वीडियो और डॉक्युमेंट्स को हम अक्सर सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन एक हार्ड ड्राइव फेलियर, गलती से डेटा डिलीट होना या रैनसमवेयर अटैक पूरा डेटा खतरे में डाल सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 03 Sep 2026 10:07 AM (IST)
फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव फोटो, वीडियो और डॉक्युमेंट्स को हम अक्सर सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन एक हार्ड ड्राइव फेलियर, गलती से डेटा डिलीट होना या रैनसमवेयर अटैक पूरा डेटा खतरे में डाल सकता है.

आज फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर में हमारी जिंदगी का लगभग पूरा जरूरी डेटा मौजूद रहता है. फोटो, वीडियो, ऑफिस डॉक्युमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और दूसरी जरूरी फाइलें अब ज्यादातर डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन एक डिवाइस खराब होने, डेटा गलती से डिलीट होने, हार्ड ड्राइव फेल होने या रैनसमवेयर अटैक की स्थिति में यही डेटा कुछ ही समय में खतरे में पड़ सकता है. सिर्फ एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कॉपी बनाकर रखना हर स्थिति में सही नहीं माना जाता है. ऐसे में 3-2-1-1-0 Rule डेटा बैकअप को सुरक्षित रखने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है. तो आइए जानते हैं कि 3-2-1-1-0 Rule क्या है और कैसे करता काम है.

1/6
3-2-1-1-0 नियम के मुताबिक 3 का मतलब जरूरी डेटा की कम से कम 3 कॉपी रखनी चाहिए. इसमें आपकी ओरिजिनल फाइल भी शामिल होती है. जैसे एक कॉपी लैपटॉप में, दूसरी क्लाउड स्टोरेज में और तीसरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखी जा सकती है. इससे किसी एक डिवाइस के खराब होने पर बाकी कॉपी सुरक्षित रहती हैं.
3-2-1-1-0 नियम के मुताबिक 3 का मतलब जरूरी डेटा की कम से कम 3 कॉपी रखनी चाहिए. इसमें आपकी ओरिजिनल फाइल भी शामिल होती है. जैसे एक कॉपी लैपटॉप में, दूसरी क्लाउड स्टोरेज में और तीसरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखी जा सकती है. इससे किसी एक डिवाइस के खराब होने पर बाकी कॉपी सुरक्षित रहती हैं.
2/6
3-2-1-1-0 नियम में 2 का मतलब दो अलग स्टोरेज मीडिया है. सिर्फ कई कॉपी बनाना ही काफी नहीं है. बैकअप को कम से कम दो अलग-अलग तरह के स्टोरेज मीडिया पर रखना चाहिए. जैसे HDD और SSD, या एक्सटर्नल ड्राइव और क्लाउड. इसका फायदा यह है कि एक स्टोरेज तकनीक में समस्या आने पर दूसरी कॉपी बची रह सकती है.
3-2-1-1-0 नियम में 2 का मतलब दो अलग स्टोरेज मीडिया है. सिर्फ कई कॉपी बनाना ही काफी नहीं है. बैकअप को कम से कम दो अलग-अलग तरह के स्टोरेज मीडिया पर रखना चाहिए. जैसे HDD और SSD, या एक्सटर्नल ड्राइव और क्लाउड. इसका फायदा यह है कि एक स्टोरेज तकनीक में समस्या आने पर दूसरी कॉपी बची रह सकती है.
3/6
3-2-1-1-0 नियम का पहला 1 यानी एक बैकअप दूसरी जगह रखें. डेटा की कम से कम एक कॉपी घर या ऑफिस से अलग जगह पर होनी चाहिए. आग, चोरी या किसी प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में लोकल डिवाइस और बैकअप दोनों प्रभावित हो सकते हैं. क्लाउड स्टोरेज इस तरह के ऑफ-साइट बैकअप का एक ऑप्शन हो सकता है.
3-2-1-1-0 नियम का पहला 1 यानी एक बैकअप दूसरी जगह रखें. डेटा की कम से कम एक कॉपी घर या ऑफिस से अलग जगह पर होनी चाहिए. आग, चोरी या किसी प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में लोकल डिवाइस और बैकअप दोनों प्रभावित हो सकते हैं. क्लाउड स्टोरेज इस तरह के ऑफ-साइट बैकअप का एक ऑप्शन हो सकता है.
4/6
वहीं दूसरा 1 यानी एक बैकअप ऑफलाइन रखें. रैनसमवेयर जैसे साइबर अटैक से बचने के लिए कम से कम एक बैकअप ऑफलाइन होना चाहिए. अगर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हमेशा कंप्यूटर से जुड़ी रहेगी, तो वायरस उसके डेटा तक भी पहुंच सकता है. इसलिए बैकअप पूरा होने के बाद ड्राइव को डिस्कनेक्ट करके रखना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
वहीं दूसरा 1 यानी एक बैकअप ऑफलाइन रखें. रैनसमवेयर जैसे साइबर अटैक से बचने के लिए कम से कम एक बैकअप ऑफलाइन होना चाहिए. अगर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हमेशा कंप्यूटर से जुड़ी रहेगी, तो वायरस उसके डेटा तक भी पहुंच सकता है. इसलिए बैकअप पूरा होने के बाद ड्राइव को डिस्कनेक्ट करके रखना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
5/6
बैकअप बना लेना ही सही नहीं है. 0 का मतलब है कि बैकअप सही और बिना किसी एरर के काम करने वाला होना चाहिए. समय-समय पर फाइलें खोलकर देखें, ड्राइव की जांच करें और क्लाउड बैकअप को एक्सेस करके सुनिश्चित करें कि जरूरत पड़ने पर डेटा वापस मिल सके. टेस्ट रिस्टोर करना भी यूजफुल है.
बैकअप बना लेना ही सही नहीं है. 0 का मतलब है कि बैकअप सही और बिना किसी एरर के काम करने वाला होना चाहिए. समय-समय पर फाइलें खोलकर देखें, ड्राइव की जांच करें और क्लाउड बैकअप को एक्सेस करके सुनिश्चित करें कि जरूरत पड़ने पर डेटा वापस मिल सके. टेस्ट रिस्टोर करना भी यूजफुल है.
6/6
3-2-1-1-0 Rule सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है. स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, वीडियो एडिटर्स, फोटोग्राफर्स, गेमर्स, फ्रीलांसर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए भी यह यूजफुल हो सकता है. इसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा खर्च किया जाए. एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और फ्री क्लाउड स्टोरेज से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है.
3-2-1-1-0 Rule सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है. स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, वीडियो एडिटर्स, फोटोग्राफर्स, गेमर्स, फ्रीलांसर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए भी यह यूजफुल हो सकता है. इसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा खर्च किया जाए. एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और फ्री क्लाउड स्टोरेज से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है.
Published at : 03 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Technology Backup Data Security

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या खरीदना चाहिए Wi-Fi वाला AC, जानें क्या हैं इसके फायदे?
क्या खरीदना चाहिए Wi-Fi वाला AC, जानें क्या हैं इसके फायदे?
टेक्नोलॉजी
बजट में 5G फोन! 2026 के सबसे सस्ते ऑप्शन, जानें कौन सा है बेस्ट?
बजट में 5G फोन! 2026 के सबसे सस्ते ऑप्शन, जानें कौन सा है बेस्ट?
टेक्नोलॉजी
Nothing के इस फोन पर 39 हजार का डिस्काउंट, कैसे मिलेगी बेस्ट डील?
Nothing के इस फोन पर 39 हजार का डिस्काउंट, कैसे मिलेगी बेस्ट डील?
टेक्नोलॉजी
एक प्लान से चलेंगे 4 SIM, Calling और 5G डेटा फ्री! जानें पूरा फायदा
एक प्लान से चलेंगे 4 SIM, Calling और 5G डेटा फ्री! जानें पूरा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

अनूप मिश्रा
अनूप मिश्राReporter
Opinion: फर्जी वीडियो और AI, क्या डीपफेक के भरोसे लड़ी जाएगी भावी राजनीति?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
पंजाब
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
इंडिया
कांग्रेस की 'टुकड़े-टुकड़े' वाली सोच, राम मंदिर CEO पर मचे बवाल के बीच BJP का पलटवार
कांग्रेस की 'टुकड़े-टुकड़े' वाली सोच, राम मंदिर CEO पर मचे बवाल के बीच BJP का पलटवार
क्रिकेट
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
राजस्थान
जोधपुर निकाय चुनाव: टिकट नहीं मिला तो गजेंद्र शेखावत से लिपटकर कार्यकरता
जोधपुर निकाय चुनाव: टिकट नहीं मिला तो गजेंद्र शेखावत से लिपटकर कार्यकरता
विश्व
PM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'
PM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget