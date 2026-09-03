Smart TV की पिक्चर फीकी और साउंड कमजोर? HDMI की ये Settings करें ऑन

Smart TV का Firmware Update भी HDMI Performance के लिए जरूरी हो सकता है. अपडेट में HDMI Compatibility सुधार, नए फीचर और Bug Fixes मिल सकते हैं. HDMI Handshake, ALLM और VRR जैसी समस्याएं भी कभी-कभी Software Update से ठीक हो सकती हैं. इन Settings के अलावा No Signal, Screen Flicker या Audio Drop जैसी समस्या आने पर HDMI Cable दोबारा लगाना, दूसरा पोर्ट और जरूरत के मुताबिक दूसरी केबल से चेक करना भी मददगार हो सकता है.