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Smart TV की पिक्चर फीकी और साउंड कमजोर? HDMI की ये Settings करें ऑन
महंगा Smart TV खरीदने के बाद भी अगर पिक्चर फीकी और साउंड कमजोर लग रहा है, तो सही HDMI कनेक्शन और कुछ जरूरी सेटिंग्स ऑन करके बेहतर पिक्चर, स्मूथ गेमिंग और ऑडियो का फायदा लिया जा सकता है.
नया Smart TV खरीदने के बाद अगर 4K पिक्चर उतनी शार्प नहीं दिख रही या साउंड भी उम्मीद के मुताबिक दमदार नहीं लग रहा, तो हर बार टीवी को खराब बताना सही नहीं है. कई बार असली वजह HDMI Cable, सही पोर्ट या कुछ जरूरी सैटिंग्स होती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं. HDMI सिर्फ टीवी और दूसरे डिवाइस को जोड़ने का जरिया नहीं है. सही केबल, पोर्ट और सेटिंग्स के साथ बेहतर रिजॉल्यूशन, HDR, स्मूथ गेमिंग और बेहतर ऑडियो का फायदा लिया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Smart TV की पिक्चर फीकी और साउंड कमजोर हो तो HDMI की कौन सी सेटिंग ऑन करें.
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Published at : 03 Sep 2026 10:06 AM (IST)
Tags :Technology Smart TV HDMI
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अनूप मिश्राReporter
Opinion