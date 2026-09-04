एक्सप्लोरर
Smart TV का Mic बन सकता है प्राइवेसी का खतरा, ऐसे बचें
अब टीवी पर YouTube, Netflix जैसे ऐप्स चलाने के साथ Voice Assistant की मदद से कई काम बिना रिमोट के किए जा सकते हैं. Voice Command काफी सुविधाजनक हो सकता है.
Smart TV ने टीवी देखने का तरीका काफी बदल दिया है. अब टीवी पर YouTube, Netflix जैसे ऐप्स चलाने के साथ Voice Assistant की मदद से कई काम बिना रिमोट के किए जा सकते हैं. फिल्म का नाम टाइप करने की जगह बोलकर सर्च करना हो, कोई ऐप खोलना हो या कंटेंट ढूंढना हो, Voice Command काफी सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन जिस माइक्रोफोन की मदद से ये काम आसान होते हैं, वही प्राइवेसी को लेकर चिंता की वजह भी बन सकता है. खासकर जब Voice Assistant का इस्तेमाल बहुत कम होता हो और माइक्रोफोन हमेशा एक्टिव रहता हो. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसे हमेशा ऑन रखना जरूरी है.तो आइए जानते हैं कि Smart TV का Mic प्राइवेसी का खतरा कैसे बन सकता है और इससे कैसे बचें.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
नया AI फोन लिया? ये 10 फीचर्स करें ट्राई, आपका काम करेंगे आसान
टेक्नोलॉजी
साइबर ठगी में फंसा पैसा? MRM Portal करेगा मदद, ऐसे करें Claim
टेक्नोलॉजी
OnePlus Nord CE 6 पर बड़ा प्राइस ड्रॉप, यहां मिल रहा डिस्काउंट
टेक्नोलॉजी
8 साल पुराना कंप्यूटर भी बनेगा AI-Ready, JioPC का 16GB RAM वाला नया प्लान लॉन्च
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion