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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSmart TV का Mic बन सकता है प्राइवेसी का खतरा, ऐसे बचें

Smart TV का Mic बन सकता है प्राइवेसी का खतरा, ऐसे बचें

अब टीवी पर YouTube, Netflix जैसे ऐप्स चलाने के साथ Voice Assistant की मदद से कई काम बिना रिमोट के किए जा सकते हैं. Voice Command काफी सुविधाजनक हो सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 04 Sep 2026 10:22 AM (IST)
अब टीवी पर YouTube, Netflix जैसे ऐप्स चलाने के साथ Voice Assistant की मदद से कई काम बिना रिमोट के किए जा सकते हैं. Voice Command काफी सुविधाजनक हो सकता है.

Smart TV ने टीवी देखने का तरीका काफी बदल दिया है. अब टीवी पर YouTube, Netflix जैसे ऐप्स चलाने के साथ Voice Assistant की मदद से कई काम बिना रिमोट के किए जा सकते हैं. फिल्म का नाम टाइप करने की जगह बोलकर सर्च करना हो, कोई ऐप खोलना हो या कंटेंट ढूंढना हो, Voice Command काफी सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन जिस माइक्रोफोन की मदद से ये काम आसान होते हैं, वही प्राइवेसी को लेकर चिंता की वजह भी बन सकता है. खासकर जब Voice Assistant का इस्तेमाल बहुत कम होता हो और माइक्रोफोन हमेशा एक्टिव रहता हो. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसे हमेशा ऑन रखना जरूरी है.तो आइए जानते हैं कि Smart TV का Mic प्राइवेसी का खतरा कैसे बन सकता है और इससे कैसे बचें.

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Smart TV का माइक्रोफोन Voice Assistant के Wake Word को सुनने के लिए बैकग्राउंड में एक्टिव रह सकता है. टीवी हर बातचीत को कमांड नहीं समझता है, लेकिन Wake Word पहचानने के लिए माइक्रोफोन एक्टिव रहता है. Voice Command को समझने और प्रोसेस करने के लिए ऑडियो डेटा कंपनी या थर्ड-पार्टी सर्वर तक भेजा जा सकता है. इसलिए Voice Assistant की जरूरत न हो तो माइक्रोफोन बंद रखना प्राइवेसी के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
Smart TV का माइक्रोफोन Voice Assistant के Wake Word को सुनने के लिए बैकग्राउंड में एक्टिव रह सकता है. टीवी हर बातचीत को कमांड नहीं समझता है, लेकिन Wake Word पहचानने के लिए माइक्रोफोन एक्टिव रहता है. Voice Command को समझने और प्रोसेस करने के लिए ऑडियो डेटा कंपनी या थर्ड-पार्टी सर्वर तक भेजा जा सकता है. इसलिए Voice Assistant की जरूरत न हो तो माइक्रोफोन बंद रखना प्राइवेसी के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
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हर यूजर Voice Assistant का नियमित इस्तेमाल नहीं करता है. ऐप खोलने, वॉल्यूम बदलने या फिल्म ढूंढने के लिए रिमोट भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कई बार Voice Assistant गलत शब्द समझ लेता है और कमांड दोबारा बोलनी पड़ती है. ऐसे में अगर Voice Command की जरूरत कम है, तो माइक्रोफोन बंद किया जा सकता है. इससे TV के सामान्य कामकाज पर खास असर नहीं पड़ता, सिर्फ Voice Command और Hands-Free Voice Assistant जैसी सुविधाएं बंद हो जाती हैं.
हर यूजर Voice Assistant का नियमित इस्तेमाल नहीं करता है. ऐप खोलने, वॉल्यूम बदलने या फिल्म ढूंढने के लिए रिमोट भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कई बार Voice Assistant गलत शब्द समझ लेता है और कमांड दोबारा बोलनी पड़ती है. ऐसे में अगर Voice Command की जरूरत कम है, तो माइक्रोफोन बंद किया जा सकता है. इससे TV के सामान्य कामकाज पर खास असर नहीं पड़ता, सिर्फ Voice Command और Hands-Free Voice Assistant जैसी सुविधाएं बंद हो जाती हैं.
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Smart TV इंटरनेट और Wi-Fi से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें भी सुरक्षा से जुड़े जोखिम हो सकते हैं. अगर किसी TV का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है, तो माइक्रोफोन जैसे हार्डवेयर के गलत इस्तेमाल की चिंता हो सकती है. अगर TV में कैमरा दिया गया है तो इस्तेमाल न होने पर उसे कवर करके रखना भी एक अच्छी सुरक्षा आदत है.
Smart TV इंटरनेट और Wi-Fi से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें भी सुरक्षा से जुड़े जोखिम हो सकते हैं. अगर किसी TV का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है, तो माइक्रोफोन जैसे हार्डवेयर के गलत इस्तेमाल की चिंता हो सकती है. अगर TV में कैमरा दिया गया है तो इस्तेमाल न होने पर उसे कवर करके रखना भी एक अच्छी सुरक्षा आदत है.
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माइक्रोफोन बंद करने का तरीका ब्रांड और ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार अलग हो सकता है. Google TV वाले TCL Smart TV में माइक्रोफोन बंद करने के लिए Settings में जाएं, फिर Privacy और Google Assistant Settings खोलें. यहां Hands-free mic और Voice Control के ऑप्शन को बंद कर दें. Samsung, LG, Fire TV जैसे दूसरे Smart TV में सेटिंग अलग हो सकती हैं.
माइक्रोफोन बंद करने का तरीका ब्रांड और ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार अलग हो सकता है. Google TV वाले TCL Smart TV में माइक्रोफोन बंद करने के लिए Settings में जाएं, फिर Privacy और Google Assistant Settings खोलें. यहां Hands-free mic और Voice Control के ऑप्शन को बंद कर दें. Samsung, LG, Fire TV जैसे दूसरे Smart TV में सेटिंग अलग हो सकती हैं.
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Smart TV की प्राइवेसी के लिए सिर्फ माइक्रोफोन बंद करना ही सही नहीं है. TV में Automatic Content Recognition (ACR) फीचर भी हो सकता है, जो स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट को पहचानने में मदद करता है. अलग कंपनियां इसे अलग नाम से इस्तेमाल करती हैं. Samsung में Viewing Information Services, LG में Live Plus और Fire TV में Automatic Content Recognition नाम दिया जाता है. जरूरत न होने पर सैटिंग्स में जाकर इन ऑप्शनों को भी चेक किया जा सकता है.
Smart TV की प्राइवेसी के लिए सिर्फ माइक्रोफोन बंद करना ही सही नहीं है. TV में Automatic Content Recognition (ACR) फीचर भी हो सकता है, जो स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट को पहचानने में मदद करता है. अलग कंपनियां इसे अलग नाम से इस्तेमाल करती हैं. Samsung में Viewing Information Services, LG में Live Plus और Fire TV में Automatic Content Recognition नाम दिया जाता है. जरूरत न होने पर सैटिंग्स में जाकर इन ऑप्शनों को भी चेक किया जा सकता है.
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अगर आप Voice Assistant या Voice Search का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो Always-On माइक्रोफोन बंद रखना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे Voice Command की सुविधा बंद होगी, लेकिन TV देखने, ऐप चलाने और दूसरे सामान्य कामों पर खास असर नहीं पड़ेगा.
अगर आप Voice Assistant या Voice Search का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो Always-On माइक्रोफोन बंद रखना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे Voice Command की सुविधा बंद होगी, लेकिन TV देखने, ऐप चलाने और दूसरे सामान्य कामों पर खास असर नहीं पड़ेगा.
Published at : 04 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Technology Smart TV  Smart TV Microphone

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