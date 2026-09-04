Smart TV का Mic बन सकता है प्राइवेसी का खतरा, ऐसे बचें

Smart TV की प्राइवेसी के लिए सिर्फ माइक्रोफोन बंद करना ही सही नहीं है. TV में Automatic Content Recognition (ACR) फीचर भी हो सकता है, जो स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट को पहचानने में मदद करता है. अलग कंपनियां इसे अलग नाम से इस्तेमाल करती हैं. Samsung में Viewing Information Services, LG में Live Plus और Fire TV में Automatic Content Recognition नाम दिया जाता है. जरूरत न होने पर सैटिंग्स में जाकर इन ऑप्शनों को भी चेक किया जा सकता है.