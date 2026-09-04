Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCanva को टक्कर देने आया Google Pics, ऐसे करेगा काम

Canva को टक्कर देने आया Google Pics, ऐसे करेगा काम

डिजाइनिंग का काम अब AI की मदद से और आसान होने वाला है. Google ने क्रिएटिव डिजाइनिंग की दुनिया में अपना नया AI टूल Google Pics पेश किया है. जानिए इस नए AI टूल में क्या खास है और कैसे काम करेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Sep 2026 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

अब डिजाइन तैयार करने के लिए घंटों बैठकर बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत कम होने वाली है. Google ने क्रिएटिव डिजाइनिंग की दुनिया में अपना नया AI टूल Google Pics लॉन्च किया है. इसकी मदद से यूजर्स सिर्फ अपनी जरूरत को एक Prompt में लिखकर फोटो, पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट और दूसरे विजुअल तैयार कर सकेंगे. Google का यह नया टूल Canva और Adobe Express जैसे फेमस डिजाइन प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है. खास बात यह है कि यहां यूजर को शुरुआत से डिजाइन तैयार करने के बजाय AI को बताना होगा कि उसे किस तरह का विजुअल चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि Google Pics कैसे काम करेगा.

Google Pics कैसे काम करेगा?

Google Pics का काम करने का तरीका काफी आसान है. यूजर को अपनी जरूरत के हिसाब से Prompt देना होगा और AI उसे समझकर फोटो, पोस्टर, इलस्ट्रेशन या दूसरे विजुअल तैयार करेगा. इसके लिए Google के Nano Banana इमेज-जेनरेशन मॉडल का इस्तेमाल किया गया है. Canva या Adobe Express की तरह शुरुआत से डिजाइन तैयार करने की जगह Google Pics में यूजर अपनी जरूरत को शब्दों में बता सकता है. इसके बाद AI उसी के आधार पर डिजाइन तैयार करेगा.
 
Google Pics में AI से करें फोटो एडिट

Google Pics में नई फोटो बनाने के साथ उसे एडिट करने के ऑप्शन भी दिए गए हैं. यूजर किसी इमेज में मौजूद टेक्स्ट को बदल या दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकेंगे. इसके अलावा फोटो में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को अलग करने, उसमें बदलाव करने या उसे बदलने का ऑप्शन भी मिलेगा. टूल एक ही Prompt से कई अलग-अलग इमेज भी तैयार कर सकता है. इससे यूजर अपनी पसंद के हिसाब से सबसे बेहतर ऑप्शन चुन सकेंगे.

यह भी पढ़ें - ब्लर फोटो को ऐसे करें क्लियर, Google Photos का ये फीचर आएगा काम

टीम के साथ मिलकर कर सकेंगे काम

Google Pics में Collaborative Editing का फीचर भी दिया गया है. इसकी मदद से एक विजुअल प्रोजेक्ट पर टीम के कई सदस्य साथ मिलकर काम कर सकेंगे. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है, जो टीम के साथ डिजाइन या प्रेजेंटेशन पर काम करते हैं.

Google Workspace में मिलेगा Google Pics

Google Pics को Google Workspace का हिस्सा बनाया जा रहा है. शुरुआत में इसे Google Docs और Google Slides के साथ उपलब्ध कराया गया है. कंपनी के मुताबिक इसे आने वाले कुछ हफ्तों में ज्यादातर Workspace यूजर्स के साथ-साथ Google AI Pro और Ultra का सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा. इसके बाद इसे Google Drive में भी लाया जाएगा.

यह भी पढ़ें - अब WhatsApp से भरें बिजली-पानी का Bill, नया फीचर लॉन्च

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Technology Canva Google Pics Ai Tool
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
एक क्लिक में खुलेंगे Chrome के सारे Tabs, ऐसे करें इस्तेमाल
एक क्लिक में खुलेंगे Chrome के सारे Tabs, ऐसे करें इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
लॉन्च होंने जा रहे ये नए टेक गैजेट्स, देखें पूरी डिटेल
लॉन्च होंने जा रहे ये नए टेक गैजेट्स, देखें पूरी डिटेल
टेक्नोलॉजी
ब्लर फोटो को ऐसे करें क्लियर, Google Photos का ये फीचर आएगा काम
ब्लर फोटो को ऐसे करें क्लियर, Google Photos का ये फीचर आएगा काम
टेक्नोलॉजी
अब WhatsApp से भरें बिजली-पानी का Bill, नया फीचर लॉन्च
अब WhatsApp से भरें बिजली-पानी का Bill, नया फीचर लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi Speech: Janamashtmi पर सनतान विरोधियों को CM Yogi का संदेश। Mathura। UP Election 2027
Chitra Tripathi: Mathura-Kashi से तय होगा 27 का नतीजा? | UP | CM Yogi | Aniruddhacharya | Akhilesh
Nishu Azad Controversy | स्वतंत्र पकड़ा गया...निशु को न्याय मिला ?।Jantar Mantar। CJP। Rahul Gandhi
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: कांग्रेस-सपा में सीट शेयरिंग पर खींचतान, खुलकर सामने आई कलह!
UP चुनाव 2027: कांग्रेस-सपा में सीट शेयरिंग पर खींचतान, खुलकर सामने आई कलह!
क्रिकेट
भारत या पाकिस्तान, देखें महिला T20 में किसका पलड़ा भारी
भारत या पाकिस्तान, देखें महिला T20 में किसका पलड़ा भारी
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने 5 फिल्मों का बिगाड़ा खेल, 'टॉक्सिक' समेत इनको हुआ भारी नुकसान
'मिर्जापुर द मूवी' ने 5 फिल्मों का बिगाड़ा खेल, 'टॉक्सिक' समेत इनको हुआ भारी नुकसान
विश्व
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
विश्व
'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती
'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती
क्रिकेट
युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो
युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो
शिक्षा
IAF छोड़ कमर्शियल पायलट बने अभिनंदन, जानें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
IAF छोड़ कमर्शियल पायलट बने अभिनंदन, जानें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
ENT LIVE
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Embed widget