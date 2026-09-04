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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीब्लर फोटो को ऐसे करें क्लियर, Google Photos का ये फीचर आएगा काम

ब्लर फोटो को ऐसे करें क्लियर, Google Photos का ये फीचर आएगा काम

फोटो क्लिक करने के बाद अगर फोटो धुंधली निकल जाए तो उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है. Google Photos का एक फीचर AI की मदद से ऐसी फोटो को बेहतर कर सकता है. जानिए Google Photos का ये फीचर क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Sep 2026 04:10 PM (IST)
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कभी-कभी फोटो क्लिक करने का सही मौका तो मिल जाता है, लेकिन फोटो सेव होने के बाद पता चलता है कि वह ब्लर हो गई है. कभी हाथ हिलने की वजह से फोटो धुंधली हो जाती है, तो कभी किसी के मूवमेंट या सही फोकस न होने के कारण फोटो की डिटेल साफ नहीं दिखती है. पुरानी फोटो में भी लो-क्वालिटी कैमरे की वजह से ऐसी परेशानी देखने को मिल सकती है.

ऐसी ब्लर फोटो को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए Google Photos में एक AI फीचर दिया गया है, जो फोटो की क्लेरिटी और डिटेल को बेहतर करने में मदद करता है. इस फीचर का नाम Photo Unblur है. तो आइए जानते हैं कि  Google Photos का ये फीचर क्या है और इससे ब्लर फोटो को कैसे क्लियर करें.

क्या है Google Photos का Photo Unblur फीचर?

Photo Unblur, Google Photos में मौजूद AI editing tools का हिस्सा है. यह Magic Eraser और Portrait Light जैसे फीचर्स के साथ काम करता है. Photo Unblur मशीन लर्निंग की मदद से फोटो में मौजूद ब्लर को पहचानता है. यह खास तौर पर मोशन या फोकस से जुड़ी समस्या की पहचान करके फोटो की शार्पनेस, लाइटिंग और डिटेल को बेहतर करता है. इसका मकसद फोटो को ज्यादा साफ बनाना है, जिससे पहले धुंधली दिख रही फोटो को बेहतर तरीके से इस्तेमाल और शेयर किया जा सके. यह फीचर फोटो में मौजूद नेचुरल टोन और टेक्सचर को बनाए रखते हुए क्लेरिटी सुधारने की कोशिश करता है.

Photo Unblur से ब्लर फोटो कैसे करें क्लियर?

1. Google Photos में Photo Unblur इस्तेमाल करना काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले अपने Android, iOS या Chromebook डिवाइस पर Google Photos खोलें.

2. अब जिस फोटो को ठीक करना है, उसे चुनें. इसके बाद स्क्रीन के नीचे दिए गए एडिट आइकन पर टैप करें.

3. अब एडिटिंग टूल्स में जाकर Photo Unblur ऑप्शन चुनें.

4. Google Photos इसके बाद AI की मदद से फोटो पर शार्पनिंग लागू करेगा. अगर इफेक्ट ज्यादा या कम रखना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथ स्लाइडर की मदद से इसकी इंटेसिटी को एडजस्ट किया जा सकता है.

5. चेज पसंद आने के बाद सेव कॉपी पर टैप करें. इससे एडिटिड फोटो की अलग कॉपी सेव होगी और ओरिजिनल फोटो पहले की तरह सुरक्षित रहेगी.

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किन डिवाइस पर चलेगा Photo Unblur?

Photo Unblur Android, iOS और Chromebook Plus डिवाइस पर उपलब्ध है. Android के लिए कम से कम 3GB RAM और Android 8.0 या उससे ऊपर का वर्जन चाहिए. iPhone या iPad पर iOS 15 या उससे ऊपर जरूरी है. Chromebook Plus पर ChromeOS version 118 या बाद का वर्जन होना चाहिए.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 04 Sep 2026 04:10 PM (IST)
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Technology Google Photos Google Photo Unblur
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