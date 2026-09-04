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Fast Charging vs Battery Life, क्या है असली कनेक्शन?
फास्ट चार्जिंग आज स्मार्टफोन की सबसे मेन फीचर्स में शामिल है, लेकिन इसके पीछे बैटरी हेल्थ से जुड़े कई सवाल सामने आते हैं. जानिए आखिर बैटरी जल्दी खराब होने की असली वजह फास्ट चार्जिंग है या नहीं.
फोन की चार्जिंग स्पीड अब एक बड़ा फीचर बन चुकी है. 33W से लेकर 45W, 67W, 80W और यहां तक कि 120W फास्ट चार्जिंग वाले स्मार्टफोन बाजार में मौजूद हैं. कुछ फोन इतने तेज चार्ज होते हैं कि 15 से 20 मिनट में बैटरी काफी हद तक भर जाती है. ऐसे में तेज चार्जिंग देखकर एक सवाल अक्सर मन में आता है कि क्या कम समय में इतनी ज्यादा पावर बैटरी में पहुंचने से उसकी लाइफ जल्दी खत्म हो जाती है. बैटरी की हेल्थ पर तापमान, चार्जिंग की आदत और फोन को लंबे समय तक 100 प्रतिशत चार्ज पर रखना जैसे कई कारण असर डालते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि Fast Charging vs Battery Life का असली कनेक्शन क्या है.
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Published at : 04 Sep 2026 09:39 AM (IST)
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