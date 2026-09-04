Fast Charging vs Battery Life, क्या है असली कनेक्शन?

Apple के अनुसार 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाले माहौल में फोन को इस्तेमाल या चार्ज करने से बैटरी की उम्र पर स्थायी असर पड़ सकता है. इसी वजह से फोन में ऐसे सिस्टम दिए जाते हैं जो तापमान बढ़ने पर चार्जिंग की स्पीड कम कर सकते हैं. यही कारण है कि कई बार फोन शुरुआत में बहुत तेजी से चार्ज होता है, लेकिन करीब 80 प्रतिशत पहुंचने के बाद चार्जिंग धीमी हो जाती है. यह किसी खराबी का संकेत नहीं है, बल्कि फोन बैटरी को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए चार्जिंग स्पीड कम कर सकता है.