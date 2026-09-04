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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो

स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो

स्वतंत्र भारद्वाज मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चिराग पासवान और एनडीए नेताओं पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा है. उन्होंने हिप्पोक्रेसी की सीमा भी होती है, कहकर चिराग पर तंज कसा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Sep 2026 07:20 PM (IST)
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निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमले के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज मामले में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को आड़े हाथों लेते गहुए जमकर निशाना साधा है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है. इधर, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी स्थित बुलंदशहर से 4 सितंबर शुक्रवार को अरेस्ट किया है. 

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए टू विंडो यानी कंपेरिजन करता एक वीडियो जारी किया है, जिसमें चिराग पासवान इस पूरे मामले पर बयान दे रहे हैं. वहीं, दूसरे विंडो में स्वतंत्र भारद्वाज चिराग पासवान को बड़ा भाई बता रहे हैं. 

पवन खेड़ा की तरफ से जारी वीडियो में एक टाइटल लिखा है, चिराग पासवान ऑन ईवन डेज, और दूसरे वीडियो में चिराग पासवान ऑन ओड डेज लिखा है.  इसके अलावा एक जगहं लिखा है कि दलितों के साथ देने की दुहाई. दूसरी जगह लिखा है कि दलित विरोधी गुंडो का बड़ा भाई. इसके अलावा वीडियो कैप्शन में लिखा है कि चिराग पासवान जी हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है. 

NDA पर साधा खेड़ा ने निशाना

वहीं, अन्य पोस्ट में पवन खेड़ा ने एनडीए नेताओं को घेरते हुए कहा कि एक जैसे पक्षी एक साथ रहते हैं. एक आदमी जो अपनी की गई हिंसा के बारे में शेखी बघारता है, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कट्टा इस्तेमाल करने की धमकी देता है, उसे कैसे और क्यों इन चीजों तक पहुंच मिलती है.

पवन खेड़ा ने आगे लिखा, 'सम्राट चौधरी- बिहार में बीजेपी के सीएम, कपिल मिश्रा- दिल्ली में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, चिराग पासवान-बीजेपी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री, मनोज तिवारी-बीजेपी के लोकसभा सदस्य, 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एक स्पेशनल पास, 2024 में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक स्पेशल पास, क्या वह जेनजी आउटरीच के लिए मोदी के एंबेसडर हैं?' 

चिराग पासवान ने दिया क्या रिएक्शन?

इससे पहले चिराग पासवान ने उनका नाम लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना बेहद गंभीर है. इस तरह से एक व्यक्ति खुलेआम यह स्वीकार कर रहा है कि शसने किसी की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि उससे उसकी मौत भी हो सकती थी. 

चिराग ने आगे कहा कि पॉडकास्ट पर इसे खुलेआम स्वीकार करने के बाद भी अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मेरा मानना है कि यह देश और लोगों के सामने एक बहुत गलत मिसाल कायम करेगा. इस मामले की गंभीरता को समझते हुए और चूंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के नाम के साथ मेरे नाम का भी गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. साथ ही मैंने दिल्ली पुलिस से आग्रह किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 04 Sep 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
National News
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