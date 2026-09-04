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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी: मां की लाश के नजदीक रोती रही बेटी, पिता के पास नहीं थे एंबुलेंस के पैसे, रुला देगी तस्वीर

झांसी: मां की लाश के नजदीक रोती रही बेटी, पिता के पास नहीं थे एंबुलेंस के पैसे, रुला देगी तस्वीर

झांसी मेडिकल कॉलेज में भावुक कर देने वाला मंजर देखने को मिला है. इस बीच बेबस पिता के पास एंबुलेंस के पैसे नहीं थे. वहीं स्ट्रैचर पर मां के शव के पास 8 साल की बेटी बिलखती हुई नजर आई है.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Sep 2026 09:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के झांसी में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल एक पति की बेबसी ने सोचने पर मजबूर कर दिया है. उसके पास अपनी पत्नी के शव को घर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे. इस बीच स्ट्रैचर पर मां का शव लिए 8 साल की बेटी बैठी हुई नजर आई है. पैसे के अभाव में एक बेबस पति अपनी पत्नी का शव घर ले जाने के लिए घंटों तक मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में परेशान होता रहा. 

बता दें कि उसकी पत्नी का शव स्ट्रेचर पर रखा था और पास में करीब 8 साल की मासूम बेटी नंदनी रोती रही. हैरानी की बात ये रही कि शव के पैरों के पास एक कुत्ते का बच्चा भी बैठा रहा. बारिश के बीच मदद का इंतजार कर रहे परिवार पर आखिरकार एक सिपाही की नजर पड़ी, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने एंबुलेंस बुलाकर शव को घर भिजवाया.

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इलाज कराने के लिए पहुंचा था अस्पताल

दरअसल, मध्य प्रदेश के ओरछा निवासी राहुल आदिवासी की पत्नी रामवती बीमार थीं. पति के मुताबिक, वह पत्नी का इलाज कराने के लिए ओरछा अस्पताल पहुंचा था. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झाँसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. राहुल के पास पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने अपनी ओर से रुपये देकर टैक्सी के जरिए उसे झाँसी मेडिकल कॉलेज भेजा. 

राहुल के साथ उसकी करीब 8 वर्षीय बेटी नंदनी भी थी. मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने रामवती को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को घर ले जाने के लिए राहुल के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई. पैसे नहीं होने के कारण वह शव वाहन की व्यवस्था नहीं कर सका और पत्नी का शव स्ट्रेचर पर रखकर घंटों तक मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में बैठा रहा.

इसी दौरान शव के पास एक कुत्ते का बच्चा भी बैठा नजर आया. काफी देर बाद एक सिपाही की नजर इस परिवार पर पड़ी. सिपाही ने तत्काल एंबुलेंस बुलवाई और महिला के शव को उसके घर भिजवाने की व्यवस्था की.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 04 Sep 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
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