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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'

पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'

जॉर्जिया मेलोनी इटली के पोस्ट-वॉर इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार पीएम रहने वाली नेता बन गई हैं. पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए दोनों देशों के रिश्ते पर बात की.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 04 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 4 सितंबर को देश के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बना लिया. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी, जिसका जॉर्जिया मेलोनी ने रिप्लाई किया है. उन्होंने कहा, 'डियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके बधाई संदेश और आपकी दोस्ती के लिए धन्यवाद. आज इटली और भारत के बीच रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं.'

पीएम मोदी के पोस्ट पर मेलोनी का रिप्लाई

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के पोस्ट पर रिप्लाई किया, 'हमारी पिछली मुलाकात के दौरान हमने जो स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू की थी, वह इस रिश्ते की अहमियत को दर्शाती है. मुझे यकीन है कि इटली और भारत मिलकर हमारे महाद्वीपों के बीच के रिश्ते को और मजबूत करते रहेंगे और 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को विकसित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे.'

पीएम मोदी ने मोलोनी को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लिए बेहतर और समृद्ध भविष्य बनाने के लिए सहयोग जारी रखने की बात भी कही. उन्होंने 'एक्‍स' पर पोस्ट में लिखा, 'मेरी मित्र प्रधानमंत्री मेलोनी को इटली के युद्धोत्तर इतिहास की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई. यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली की जनता के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है.'

जॉर्जिया मेलोनी ने रचा इतिहास

जॉर्जिया मेलोनी ने 22 अक्टूबर 2022 को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था. उनकी सरकार अब तक 1,413 दिन पूरे कर चुकी है. इस उपलब्धि पर मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर खुशी जताई और इसे जिम्मेदारी की भावना के साथ स्वीकार किया. उन्होंने लिखा, 'आज हमारी सरकार इटालियन गणराज्य के इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई है.' मेलोनी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में उनकी सरकार ने रोजगार बढ़ाने, बेरोजगारी कम करने, परिवारों और कारोबारों को समर्थन देने, सुरक्षा मजबूत करने, सरकारी वित्त को जिम्मेदारी से संभालने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इटली की साख और प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम किया है.

मेलोनी का राजनीतिक करियर

मेलोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. 22 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला ने रोम स्थित क्विरिनाले पैलेस में मेलोनी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी. वह इटली के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं. मेलोनी ने 15 साल की उम्र में एक छात्रा और युवा आंदोलन की सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा था। 21 साल की उम्र में वह रोम प्रांत की पार्षद चुनी गईं और 27 साल की उम्र में 'एज‍ियोन जियोवानी' पार्टी के युवा संगठन 'एलेन्जा नाज‍ियोनाले' की नेता बनीं.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 04 Sep 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Italy PM Modi Giorgia Meloni
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