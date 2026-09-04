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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलॉन्च होंने जा रहे ये नए टेक गैजेट्स, देखें पूरी डिटेल

लॉन्च होंने जा रहे ये नए टेक गैजेट्स, देखें पूरी डिटेल

4 सितंबर 2026 टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई नए गैजेट्स की एंट्री होने वाली है. आज भारत में स्मार्टफोन लॉन्च से लेकर Berlin में शुरू हो रहे IFA 2026 में नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Sep 2026 05:05 PM (IST)
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  • Xiaomi स्मार्ट बैंड 11 चीन में दमदार फीचर्स के साथ पेश.

सितंबर की शुरुआत टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की दुनिया के लिए काफी खास नजर आ रही है. आज यानी 4 सितंबर को कई नए टेक प्रोडक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं. इनमें स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट बैंड, AI लैपटॉप, रोबोट और स्मार्ट ग्लासेस तक शामिल हैं. वहीं, Berlin में आज से IFA 2026 की शुरुआत भी हो रही है, जहां कंपनियां अपनी नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं. ऐसे में आज का दिन टेक्नोलॉजी पसंद करने वालों के लिए काफी खास है. तो आइए जानते हैं कि आज कौन-से नए टेक गैजेट्स लॉन्च होंगे. 

आज लॉन्च होगा 9,000mAh बैटरी वाला POCO X8 5G

POCO आज भारत में अपनी X8 सीरीज का बेस मॉडल POCO X8 5G लॉन्च करने जा रही है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9,000mAh की बैटरी होगी. कंपनी के मुताबिक, यह सिंगल चार्ज में 3 दिन से ज्यादा का बैकअप दे सकती है. फोन में Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर और 8GB तक रैम मिलने की उम्मीद है. 

POCO X8 Power में 10,000mAh की बैटरी

POCO X8 Power 5G आज लॉन्च होने वाला कंपनी का ज्यादा बैटरी वाला मॉडल है. इसमें 10,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे 100W फास्ट चार्जिंग से चार्ज किया जा सकेगा. फोन में Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर और 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट मिल सकता है. 

Infinix Hot 70 Pro 5G+ भी होगा लॉन्च

Infinix Hot 70 Pro 5G+ भी आज भारत में लॉन्च होगा. इसमें 6.76 इंच का Full HD+ डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 144Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. फोन में MediaTek Dimensity 7100 5G चिपसेट और 50 मेगापिक्सल Sony IMX882 मेन कैमरा मिलेगा. पावर के लिए 6,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग दी जाएगी. 

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IFA 2026 में दिखेंगे नए AI गैजेट्स

Berlin में आज से IFA 2026 की शुरुआत हो रही है. यहां AI, रोबोटिक्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े कई प्रोडक्ट्स पेश किए जा रहे हैं. ASUS ने ProArt P16 और P14 AI लैपटॉप पेश किए हैं, जो NVIDIA RTX Spark से लैस हैं. इनमें 120B पैरामीटर तक के LLM, 90GB से ज्यादा 3D सीन रेंडरिंग और 4K AI वीडियो जनरेशन जैसे काम किए जा सकते हैं.

इसके अलावा ECOVACS ने नए DEEBOT और WINBOT रोबोट पेश किए हैं. UGREEN ने MagFlow चार्जिंग लाइनअप लॉन्च किया है, जिसमें 10,000mAh का 25W मैग्नेटिक पावर बैंक शामिल है. वहीं, ACEMATE S10 Pro AI Tennis Robot भी IFA 2026 में पेश किया गया है, जो AI की मदद से टेनिस ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है. IFA 2026 में RayNeo iO और GT Max स्मार्ट ग्लासेस भी चर्चा में हैं. 

Xiaomi Smart Band 11 की चर्चा 

Xiaomi ने Smart Band 11 Active को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया है. Xiaomi Smart Band 11 चीन में आज लॉन्च हुआ है. इसमें 2,000 निट्स ब्राइट AMOLED डिस्प्ले और Sleep HRV Tracking जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसकी बैटरी 21 दिन तक चलने का दावा है. इसमें NFC वर्जन के साथ Ceramic और Metal Edition भी मिलेंगे. इसकी शुरुआती कीमत करीब 289 युआन है. हालांकि इसके भारत लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं मिली है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 04 Sep 2026 05:05 PM (IST)
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