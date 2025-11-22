हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंस्टाग्राम पर किसने चुपके से देखा आपका प्रोफाइल, ऐसे मिनटों में चल जाएगा पता, एक क्लिक में मिल जाएगी पूरी रिपोर्ट

Instagram: सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन-कौन चुपके से उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 10:34 AM (IST)
Instagram: सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन-कौन चुपके से उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता है.

सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन-कौन चुपके से उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता है. खासकर तब, जब फॉलोअर बढ़ रहे हों कोई स्टोरी बार-बार व्यू कर रहा हो या कोई अनजान अकाउंट बार-बार सामने आ रहा हो. इंस्टाग्राम सीधे तौर पर यह सुविधा नहीं देता कि आप साफ-साफ देख सकें कि किसने आपका प्रोफाइल चेक किया. लेकिन कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और ऐप के अंदर मौजूद फीचर्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल विज़िट्स के पीछे कौन-कौन लोग हैं.

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंस्टाग्राम Officially प्रोफाइल व्यूअर लिस्ट नहीं दिखाता. लेकिन कुछ ऐसे इनसाइट्स हैं जो प्रोफाइल विज़िट्स का साफ संकेत देते हैं जैसे प्रोफाइल इंटरैक्शन, स्टोरी व्यू, लाइक-टिप्पणियां और आपके अकाउंट के साथ अचानक बढ़ी हुई गतिविधि. बिज़नेस या क्रिएटर अकाउंट में तो Instagram Insights एकदम साफ डेटा देता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी बार देखी गई और किस प्रकार के लोग सबसे ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंस्टाग्राम Officially प्रोफाइल व्यूअर लिस्ट नहीं दिखाता. लेकिन कुछ ऐसे इनसाइट्स हैं जो प्रोफाइल विज़िट्स का साफ संकेत देते हैं जैसे प्रोफाइल इंटरैक्शन, स्टोरी व्यू, लाइक-टिप्पणियां और आपके अकाउंट के साथ अचानक बढ़ी हुई गतिविधि. बिज़नेस या क्रिएटर अकाउंट में तो Instagram Insights एकदम साफ डेटा देता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी बार देखी गई और किस प्रकार के लोग सबसे ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं.
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल कौन देख रहा है तो सबसे आसान तरीका है अपना अकाउंट Creator या Business में बदलना. इसके बाद आपको Insights सेक्शन में यह देखने को मिलेगा प्रोफाइल विज़िट्स, रीच, ज्यादातर सक्रिय यूजर, आपके कंटेंट पर प्रतिक्रिया. हालांकि यहां नाम नहीं दिखते लेकिन इनसाइट्स से साफ पता चलता है कि अचानक कौन-से लोग आपकी प्रोफाइल पर ज्यादा ऐक्टिव हो गए हैं.
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल कौन देख रहा है तो सबसे आसान तरीका है अपना अकाउंट Creator या Business में बदलना. इसके बाद आपको Insights सेक्शन में यह देखने को मिलेगा प्रोफाइल विज़िट्स, रीच, ज्यादातर सक्रिय यूजर, आपके कंटेंट पर प्रतिक्रिया. हालांकि यहां नाम नहीं दिखते लेकिन इनसाइट्स से साफ पता चलता है कि अचानक कौन-से लोग आपकी प्रोफाइल पर ज्यादा ऐक्टिव हो गए हैं.
स्टोरी सबसे बड़ा क्लू है. जो व्यक्ति आपकी प्रोफाइल चुपके से देख रहा है, वह अक्सर आपकी स्टोरी भी देखता है कई बार बिना लाइक या रिप्लाई किए. अगर कोई बार-बार आपकी स्टोरी सबसे ऊपर दिखाई देता है तो समझ जाइए वह आपका प्रोफाइल अक्सर विज़िट कर रहा है. इंस्टाग्राम की एल्गोरिद्म वही लोग टॉप पर दिखाता है जो आपके अकाउंट में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं.
स्टोरी सबसे बड़ा क्लू है. जो व्यक्ति आपकी प्रोफाइल चुपके से देख रहा है, वह अक्सर आपकी स्टोरी भी देखता है कई बार बिना लाइक या रिप्लाई किए. अगर कोई बार-बार आपकी स्टोरी सबसे ऊपर दिखाई देता है तो समझ जाइए वह आपका प्रोफाइल अक्सर विज़िट कर रहा है. इंस्टाग्राम की एल्गोरिद्म वही लोग टॉप पर दिखाता है जो आपके अकाउंट में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं.
कई थर्ड-पार्टी ऐप दावा करते हैं कि वे बता देंगे किसने आपका प्रोफाइल देखा लेकिन सच्चाई यह है कि इंस्टाग्राम API ऐसे डेटा की अनुमति नहीं देता. ऐसे ऐप आपका डेटा चुरा सकते हैं या अकाउंट हैक कर सकते हैं. इसलिए इन्हें इंस्टॉल करना खतरनाक है.
कई थर्ड-पार्टी ऐप दावा करते हैं कि वे बता देंगे किसने आपका प्रोफाइल देखा लेकिन सच्चाई यह है कि इंस्टाग्राम API ऐसे डेटा की अनुमति नहीं देता. ऐसे ऐप आपका डेटा चुरा सकते हैं या अकाउंट हैक कर सकते हैं. इसलिए इन्हें इंस्टॉल करना खतरनाक है.
भले ही इंस्टाग्राम सीधा प्रोफाइल व्यूअर नहीं दिखाता लेकिन कुछ इनसाइट्स, स्टोरी व्यू पैटर्न और प्रोफाइल इंटरैक्शन से आप काफी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन चुपके से आपकी प्रोफाइल पर नजर रख रहा है. सही तरीका है Creator/Business अकाउंट का इस्तेमाल करना ताकि आपको असली और सुरक्षित डेटा मिल सके.
भले ही इंस्टाग्राम सीधा प्रोफाइल व्यूअर नहीं दिखाता लेकिन कुछ इनसाइट्स, स्टोरी व्यू पैटर्न और प्रोफाइल इंटरैक्शन से आप काफी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन चुपके से आपकी प्रोफाइल पर नजर रख रहा है. सही तरीका है Creator/Business अकाउंट का इस्तेमाल करना ताकि आपको असली और सुरक्षित डेटा मिल सके.
Published at : 22 Nov 2025 10:33 AM (IST)
Instagram TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

