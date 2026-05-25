एक्सप्लोरर
WhatsApp का नया धमाका! अब चैट छोड़े बिना भेजें फोटो-वीडियो, नया फीचर देख आ जाएगा मजा
Whatsapp New Feature: नए अपडेट के बाद WhatsApp का मीडिया अटैचमेंट सेक्शन पहले से काफी अलग दिखाई देगा. खास बात यह है कि चैटिंग करते समय अब स्क्रीन पूरी तरह बदलकर गैलरी में नहीं जाएगी.
WhatsApp अब अपने यूजर्स के चैटिंग अनुभव को पहले से ज्यादा आसान और तेज बनाने की तैयारी में है. अगर आप भी किसी से बात करते समय फोटो या वीडियो भेजने के लिए बार-बार गैलरी खोलते हैं और इस वजह से कई जरूरी मैसेज मिस हो जाते हैं तो अब यह परेशानी खत्म होने वाली है. कंपनी ने एक नया अपडेट पेश किया है जिसमें मीडिया शेयर करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया है. अब यूजर्स बिना चैट स्क्रीन छोड़े ही तुरंत फोटो और वीडियो भेज सकेंगे.
1/5
2/5
Published at : 25 May 2026 10:06 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp का नया धमाका! अब चैट छोड़े बिना भेजें फोटो-वीडियो, नया फीचर देख आ जाएगा मजा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! AI की एंट्री से भारत की लाखों नौकरियां खतरे में, सबसे ज्यादा असर इन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
पोस्टपेड SIM में सच में मिलता है VIP नेटवर्क? खरीदने से पहले जान लें कंपनियों का पूरा खेल
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ चैट नहीं, WhatsApp Backup भी हो सकता है हैक! तुरंत ऑन करें ये सीक्रेट Setting
टेक्नोलॉजी
8 Photos
गर्मियों में आपका फोन भी हो रहा है Overheat? इन आसान तरीकों से बचाएं अपना Smartphone
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Google अब 15GB फ्री स्टोरेज के लिए क्यों मांग रहा मोबाइल नंबर? फैसले से पहले समझें पूरी बात
टेक्नोलॉजी
5 Photos
90% लोग नहीं जानते AC चलाने का सही नियम, जानिए कितने घंटे बाद बंद करना है बेहद जरूरी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
क्या समय के साथ कमजोर हो जाता है स्मार्टफोन का कैमरा? पूरी सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
हर स्मार्टवॉच में ग्रीन लाइट ही क्यों होती है? कारण जानकर कहेंगे- क्या जीनियस दिमाग लगाया है!
टेक्नोलॉजी
Smart TV में क्या है HDR, क्यों जरूरी है ये फीचर और कैसे देता है थिएटर जैसी पिक्चर क्वालिटी?
टेक्नोलॉजी
क्या है AC यूज करने का सही तरीका? बार-बार ऑन-ऑफ करने से बढ़ जाता है बिजली का बिल
टेक्नोलॉजी
Dark Vs Light Mode: आंखों के लिए कौन-सा सही? यह बात जान ली तो सब पता चल जाएगा
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp का नया धमाका! अब चैट छोड़े बिना भेजें फोटो-वीडियो, नया फीचर देख आ जाएगा मजा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! AI की एंट्री से भारत की लाखों नौकरियां खतरे में, सबसे ज्यादा असर इन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion