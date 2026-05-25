WhatsApp का नया धमाका! अब चैट छोड़े बिना भेजें फोटो-वीडियो, नया फीचर देख आ जाएगा मजा

नए अपडेट के बाद WhatsApp का मीडिया अटैचमेंट सेक्शन पहले से काफी अलग दिखाई देगा. खास बात यह है कि चैटिंग करते समय अब स्क्रीन पूरी तरह बदलकर गैलरी में नहीं जाएगी. यानी सामने वाले के मैसेज आपकी नजरों से गायब नहीं होंगे और बातचीत का फ्लो भी बना रहेगा. इससे फोटो या वीडियो शेयर करना पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो जाएगा.