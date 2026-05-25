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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp का नया धमाका! अब चैट छोड़े बिना भेजें फोटो-वीडियो, नया फीचर देख आ जाएगा मजा

WhatsApp का नया धमाका! अब चैट छोड़े बिना भेजें फोटो-वीडियो, नया फीचर देख आ जाएगा मजा

Whatsapp New Feature: नए अपडेट के बाद WhatsApp का मीडिया अटैचमेंट सेक्शन पहले से काफी अलग दिखाई देगा. खास बात यह है कि चैटिंग करते समय अब स्क्रीन पूरी तरह बदलकर गैलरी में नहीं जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 May 2026 10:06 AM (IST)
Whatsapp New Feature: नए अपडेट के बाद WhatsApp का मीडिया अटैचमेंट सेक्शन पहले से काफी अलग दिखाई देगा. खास बात यह है कि चैटिंग करते समय अब स्क्रीन पूरी तरह बदलकर गैलरी में नहीं जाएगी.

WhatsApp अब अपने यूजर्स के चैटिंग अनुभव को पहले से ज्यादा आसान और तेज बनाने की तैयारी में है. अगर आप भी किसी से बात करते समय फोटो या वीडियो भेजने के लिए बार-बार गैलरी खोलते हैं और इस वजह से कई जरूरी मैसेज मिस हो जाते हैं तो अब यह परेशानी खत्म होने वाली है. कंपनी ने एक नया अपडेट पेश किया है जिसमें मीडिया शेयर करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया है. अब यूजर्स बिना चैट स्क्रीन छोड़े ही तुरंत फोटो और वीडियो भेज सकेंगे.

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नए अपडेट के बाद WhatsApp का मीडिया अटैचमेंट सेक्शन पहले से काफी अलग दिखाई देगा. खास बात यह है कि चैटिंग करते समय अब स्क्रीन पूरी तरह बदलकर गैलरी में नहीं जाएगी. यानी सामने वाले के मैसेज आपकी नजरों से गायब नहीं होंगे और बातचीत का फ्लो भी बना रहेगा. इससे फोटो या वीडियो शेयर करना पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो जाएगा.
नए अपडेट के बाद WhatsApp का मीडिया अटैचमेंट सेक्शन पहले से काफी अलग दिखाई देगा. खास बात यह है कि चैटिंग करते समय अब स्क्रीन पूरी तरह बदलकर गैलरी में नहीं जाएगी. यानी सामने वाले के मैसेज आपकी नजरों से गायब नहीं होंगे और बातचीत का फ्लो भी बना रहेगा. इससे फोटो या वीडियो शेयर करना पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो जाएगा.
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फिलहाल यह नया फीचर iPhone यूजर्स के लिए जारी किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp के iOS वर्जन 26.19.75 में कंपनी नया मीडिया अटैचमेंट इंटरफेस टेस्ट कर रही है.
फिलहाल यह नया फीचर iPhone यूजर्स के लिए जारी किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp के iOS वर्जन 26.19.75 में कंपनी नया मीडिया अटैचमेंट इंटरफेस टेस्ट कर रही है.
Published at : 25 May 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
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