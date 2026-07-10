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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर पल रिकॉर्ड होगी आपकी हर एक्टिविटी? नए एआई ग्लासेस लॉन्च करने वाली है मेटा

हर पल रिकॉर्ड होगी आपकी हर एक्टिविटी? नए एआई ग्लासेस लॉन्च करने वाली है मेटा

Meta AI Glasses: मेटा ऐसे नए स्मार्ट चश्मों पर काम कर रही है, जो हर कुछ सेकंड के बाद फोटो कैप्चर करेंगे और इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी. इससे प्राइवेसी को लेकर नई चिंताएं खड़ी हो गई हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 10 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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  • मेटा एआई ग्लास आपकी गतिविधियों को लगातार रिकॉर्ड करेंगे।
  • ये चश्मे बातचीत याद रखेंगे और स्थानों को पहचानेंगे।
  • निजता संबंधी गंभीर चिंताएं, बिना सहमति रिकॉर्डिंग का खतरा।
  • LED इंडिकेटर बंद रहने से चुपके से रिकॉर्डिंग का डर।

Meta AI Glasses: मेटा अब ऐसे एआई-पावर्ड स्मार्टग्लासेस लाने वाली है, जो आपकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे. आप क्या देख रहे हैं से लेकर आप क्या सुन रहे हैं, यह सब इन स्मार्ट चश्मों में रिकॉर्ड हो जाएगा. ये चश्मे न सिर्फ आपकी एक्टिविटी पर नजर रखेंगे बल्कि आपकी बातचीत को याद रख सकेंगे और उन जगहों को भी पहचान पाएंगे, जहां से आप कभी गुजरे थे. आप इनसे यह भी पूछ सकेंगे कि पूरे दिन में क्या-क्या हुआ था तो ये असिस्टेंट की तरह आपको सारी जानकारी भी दे देंगे. ये सब सुनने में भले ही अच्छा लग रहा है, लेकिन प्राइवेसी के लिहाज से यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा अपने मौजूदा मॉडल से एक फीचर लेकर उस पर नए स्मार्टग्लासेस बना रही है. इंटरनली इसे 'सुपर सेंसिंग' के नाम से जाना जा रहा है. अभी के मॉडल में इस फीचर को एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन नए ग्लासेस में इसे इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नए स्मार्ट चश्मे लगातार विजुअल और ऑडियो इंफोर्मेशन को कलेक्ट करते रहेंगे. यह पूरी जानकारी मेटा एआई के पास जाएगी ताकि उसके पास आपके सवालों के जवाब देने के लिए ज्यादा कॉन्टैक्स्ट हो. अगर यह टेक्नोलॉजी आती है तो स्मार्ट चश्मे और भी पावरफुल हो जाएंगे और ये असिस्टेंट या गाइड की तरह आपके हर सवाल का जवाब दे पाएंगे.

हर कुछ सेकंड के बाद फोटो और ऑडियो कैप्चर करेंगे नए चश्मे

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रोटोटाइप चश्मों के इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर कुछ सेकंड के बाद फोटो कैप्चर करे और आसपास का ऑडियो भी सुनते रहे. बताया जा रहा है कि मेटा इस रिकॉर्डेड डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करेगी. वह केवल इसका मेटाडेटा निकालकर अपने सर्वर पर अपलोड करेगी, जिससे मेटा एआई के लिए यूजर के सवालों के जवाब देने आसान हो जाएंगे.

प्राइवेसी को लेकर जताई जा रही है चिंता

भले ही मेटा फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को परमानेंटली स्टोर नहीं करना चाहती, फिर भी सर्विलांस और कन्सेंट को लेकर चिंता जताई जा रही है. प्राइवेसी को लेकर पहले से ही मेटा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है. इसके अलावा फेशियल रिकग्नेशन को लेकर भी मेटा सवालों के घेरे में रही है. रिपोर्ट में बताया गया है कि सुपर सेंसिंग फीचर को फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग मोड की जगह एक एआई फंक्शन बताया जा रहा है. इसलिए इस फीचर के यूज के दौरान स्मार्ट चश्मों का LED इंडिकेटर बंद रहेगा. इससे सामने वाले लोगों को चोरी-छिपे या उनकी सहमति के बिना रिकॉर्ड किए जाने का डर बना रहेगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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