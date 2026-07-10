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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMonsoon Update: बारिश ने पूरे देश को रुलाया ! दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कितने लोगों की हुई मौत? जानें

Monsoon Update: बारिश ने पूरे देश को रुलाया ! दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कितने लोगों की हुई मौत? जानें

मूसलाधार बारिश ने देशभर में तबाही मचा दी. दिल्ली, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़, हादसों और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई, जबकि रेड अलर्ट जारी है.

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 11:02 AM (IST)
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देश के कई हिस्सों में बृहस्पतिवार (9 जुलाई) को हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई. बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं, पेड़ उखड़ गए, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. देशभर में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश से जलभराव, पेड़ गिरने और भीषण जाम की स्थिति बनी रही. रोहिणी में इमारत गिरने से मृतकों की संख्या तीन हो गई. शहर में जलभराव की 68 शिकायतें दर्ज की गईं और आईटीओ, एनएच-48, रिंग रोड, एमबी रोड, पंजाबी बाग, द्वारका, संगम विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत कई इलाके प्रभावित रहे. तेज बारिश के बाद दिल्ली की हवा सितंबर 2023 के बाद सबसे साफ दर्ज की गई.

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गुजरात-महाराष्ट्र में नुकसान

गुजरात के सूरत में बाढ़ का पानी धीरे-धीरे उतरने लगा, लेकिन छह और शव मिलने से बारिश से मरने वालों की संख्या 17 हो गई. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र में ढही इमारत के मलबे से एक और शव बरामद हुआ, जबकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है. ठाणे में पेड़ गिरने से घायल एक व्यक्ति की भी मौत हो गई.

यूपी में रेड अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. राज्य में बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम सात लोगों की मौत हुई. संत कबीर नगर, कुशीनगर, बुलंदशहर, शामली और गाजियाबाद में अलग-अलग हादसे सामने आए. कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

पहाड़ी राज्यों में असर

अरुणाचल प्रदेश के छह जिलों में बाढ़ और भूस्खलन से घरों, सड़कों और फसलों को नुकसान पहुंचा है. गृह मंत्रालय की केंद्रीय टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से तीन मकान और एक गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि 100 फुट लंबा लोहे का पुल पानी में डूबने से लिप्पा गांव का संपर्क कट गया. उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण 100 से अधिक सड़कें बंद हो गईं और कई जिलों में रेड अलर्ट के बीच स्कूल बंद रखे गए.

मानसून पूरे देश में

हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एनसीआर के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से जलभराव और यातायात प्रभावित रहा. आईएमडी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरे देश में पहुंच चुका है. जुलाई के शुरुआती नौ दिनों में सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई है. केरल के कई जिलों में भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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इनपुट-भाषा

About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 
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Published at : 10 Jul 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
IMD Red Alert MONSOON UPDATE DELHI WEATHER
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