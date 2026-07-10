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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन-टीवी और लैपटॉप, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

सस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन-टीवी और लैपटॉप, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

Smartphone And Laptop Could Become Cheaper: भारत सरकार ने मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी आदि में यूज होने वाले कंपोनेंट से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है. इससे इनकी कीमत कम होने की उम्मीद जगी है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 10 Jul 2026 10:40 AM (IST)
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  • केंद्र ने स्मार्टफोन, लैपटॉप बनाने के कंपोनेंट पर ड्यूटी हटाई।
  • उत्पादन सस्ता होगा, ग्राहकों को जल्द दाम घटने की उम्मीद।
  • छूट 2029 तक घरेलू उत्पादन, विदेशी निर्भरता घटाने को।

Smartphone And Laptop Could Become Cheaper: स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप के महंगे दामों से जूझ रहे ग्राहकों को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है. केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड और स्मार्ट टीवी बनाने में यूज होने वाले मैटेरियल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को खत्म कर दिया है. इससे कंपनियों के लिए स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइस बनाना सस्ता हो जाएगा और इसका फायदा ग्राहकों को भी मिल सकता है. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस के दाम कुछ कम हो सकते हैं.

मार्च, 2029 तक जारी रहेगी छूट

सरकार ने घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बेसिक ड्यूटी को खत्म कर दिया है. अब डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल्स और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल सस्ता हो जाएगा. यह छूट 31 मार्च, 2029 तक जारी रहेगी. इसके जरिए सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना और कंपनियों की लागत कम करना चाहती है. अभी तक डिस्प्ले असेंबली और लिथियम-आयन सेल्स आदि के लिए भारत काफी हद तक चीन और वियतनाम पर निर्भर है. इस निर्भरता को खत्म करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. इससे घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन बढ़ेगा और विदेशों पर निर्भरता कम होगी.

स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और दूसरे डिवाइस हो सकते हैं सस्ते

किसी भी स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी की कुल लागत में डिस्प्ले असेंबली और लिथियम-आयन का काफी बड़ा हिस्सा होता है. पहले इन पर 5-7.5 प्रतिशत तक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी. अब इसके हटने के बाद कंपनियों के लिए इन्हें खरीदना सस्ता हो जाएगा और उनकी मैन्युफैक्चरिंग लागत भी कम हो जाएगी. इसका फायदा ग्राहकों को देने के लिए कंपनियां भारत में बने लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइस सस्ते कर सकती हैं.

लगातार महंगे हो रहे हैं फोन और लैपटॉप 

एआई बूम के कारण स्टोरेज और मेमोरी चिप्स की कमी हो गई है. सप्लाई में कमी और दूसरी तरफ डिमांड ज्यादा होने के कारण इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं. इस कारण स्मार्टफोन और लैपटॉप आदि बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ गई है और इसका असर इनकी कीमतों पर पड़ रहा है. यही वजह है कि ऐप्पल से लेकर सैमसंग और लेनोवो से लेकर डेल जैसी कंपनियां अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी के दाम बढ़ा रही है. अब भारत सरकार के फैसले के बाद कम से कम भारत में बने डिवाइसेस के सस्ते होने की उम्मीद जगी है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jul 2026 10:39 AM (IST)
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Smartphone Laptop Smart TV  TECH NEWS
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