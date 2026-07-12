10 साल पुरानी कंधे की चोट से जूझ रहे थे पवन कल्याण, 3.5 घंटे चली सर्जरी

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में कंधे की सर्जरी कराई. डॉक्टरों ने उनके दोनों कंधों में रोटेटर कफ की गंभीर चोट पाई थी, जिसके बाद उनके दाहिने कंधे का ऑपरेशन किया गया. करीब साढ़े तीन घंटे तक चली ये सर्जरी सफल रही. जन सेना पार्टी ने जानकारी दी कि पवन कल्याण अब स्वस्थ हो रहे हैं.

3.5 घंटे चली कंधे तक सर्जरी

जन सेना पार्टी ने एक्स पर जारी बयान में बताया कि पवन कल्याण के दोनों कंधों में रोटेटर कफ की गंभीर चोट पाई गई थी, जिसके चलते पहले उनके दाहिने कंधे की सर्जरी की गई. ये ऑपरेशन करीब साढ़े तीन घंटे तक चला.

पार्टी के मुताबिक, पवन कल्याण को ये चोट सबसे पहले 2016 में लगी थी. इसके बाद पोराटा यात्रा से लेकर हालिया चुनाव प्रचार तक राजनीतिक रैलियों में समर्थकों द्वारा बार-बार उनका हाथ पकड़ने और खींचने की वजह से ये समस्या और गंभीर होती चली गई.

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बयान में ये भी कहा गया कि डॉक्टरों ने हाल ही में जांच के बाद तुरंत सर्जरी कराने की सलाह दी थी. हालांकि, पवन कल्याण ने अपने पहले से तय सरकारी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद ही ऑपरशन कराने का फैसला किया.

दो महीने बाद होगी दूसरे कंधे की सर्जरी

ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द और परेशानी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने दोनों कंधों की सर्जरी एक साथ न करने की सलाह दी. इसी वजह से अभी सिर्फ उनके दाहिने कंधे का ऑपरेशन किया गया. इससे पहले शुक्रवार को उनकी सभी जरूरी मेडिकल जांच पूरी की गई थीं. डॉक्टरों के मुताबिक, बाएं कंधे की सर्जरी करीब दो महीने बाद की जाएगी.

10 साल पहले लगी थी चोट

जन सेना पार्टी ने बताया कि पवन कल्याण करीब 10 साल से इस चोट के साथ रह रहे थे और डॉक्टरों की बार-बार आराम करने की सलाह के बावजूद लगातार अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाते रहे. पार्टी के अनुसार, 2016 में कंधे में चोट लगने के बाद भी उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा. 2018 की पोराटा यात्रा के दौरान उनकी परेशानी और बढ़ गई.

पार्टी ने बताया कि अप्रैल में नाक की सर्जरी से पहले हुई मेडिकल जांच के दौरान पवन कल्याण के कंधों की चोट की असली गंभीरता सामने आई. जांच में डॉक्टरों ने दोनों कंधों के रोटेटर कफ में गंभीर चोट की पुष्टि की. इसके बाद डॉक्टरों ने जल्द से जल्द सर्जरी कराने की सलाह दी. कुछ सप्ताह पहले मुंबई में उनकी दोबारा जांच की गई, जिसके बाद उनके दाहिने कंधे का ऑपरेशन किया गया.

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पवन कल्याण का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो पवन कल्याण आखिरी बार फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में नजर आए थे. अब वो जल्द ही निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी की तेलुगु फिल्म 'PSPK32' में दिखाई देंगे. इसके अलावा पवन कल्याण निर्देशक सुजीत की फिल्म 'OG 2' का भी हिस्सा हैं.