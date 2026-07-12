T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है IND vs ENG पहला वनडे

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 1st ODI Date, Time: T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे

IND vs ENG 1st ODI Date, Time: T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे

IND vs ENG 1st ODI Date, Time: टी20 सीरीज हार का बदला विराट कोहली और रोहित शर्मा लेंगे, ये उम्मीद फैंस लगाए बैठे हैं. जानिए भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे कब-कहां होगा, भारत में ये कितने बजे शुरू होगा.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Jul 2026 01:20 PM (IST)
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इंग्लैंड ने बेशक टी20 सीरीज जीत में क्लीन स्वीप किया हो, लेकिन वो जानते हैं कि वनडे में उनके लिए मुश्किलें होंगी क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में 2 दिग्गज उनके सामने होंगे. गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे, जो काफी समय से ब्रेक पर थे. फैंस को उम्मीद है कि टी20 में मिली हार का बदला वनडे में लिया जाएगा. शुभमन गिल कप्तान हैं, श्रेयस अय्यर उपकप्तान. जानिए पहला वनडे कब और कहां होगा, भारतीय समयनुसार मैच कितने बजे से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण कहां पर होगा.

भारत की वनडे टीम में कप्तान शुभमन गिल समेत 7 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो टी20 का हिस्सा नहीं थे. इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भी हैं, जो अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में इंटरनेशनल खेलते हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के साथ गुरनूर बरार भी वापसी कर रहे हैं. बरार ने अफगानिस्तान के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में डेब्यू किया था और प्रभावी प्रदर्शन किया था. उन्होंने 3 मैचों में 7 विकेट लिए थे, उम्मीद है इनके आने से भारतीय गेंदबाजी मजबूत होगी, जो टी20 में बेजान नजर आई थी.

IND vs ENG 1st ODI कब है?

भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे मैच मंगलवार, 14 जुलाई को है.

IND vs ENG 1st ODI कहां पर है?

भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में है. इस ग्राउंड पर टीम इंडिया 12 वनडे मैच खेल चुकी हैं, जिसमें से 8 में जीत दर्ज की थी. यहां पिछले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 28 रनों से हराया था. यहां इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में भारत 31 रनों से हार गई थी.

यह भी पढ़ें- भारत-इंग्लैंड पांचवें टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, बटलर-ब्रूक ने रचा इतिहास; 1605 दिन की बादशाहत खत्म

IND vs ENG 1st ODI कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे भारतीय समयनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 3 बजे होगा.

IND vs ENG 1st ODI का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड पहले वनडे मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.

यह भी पढ़ें- इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम

IND vs ENG 1st ODI की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

भारत बनाम इंग्लैंड पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Jul 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG ODI Series IND Vs ENG 1st Odi India Vs England 1st ODI VIRAT KOHLI Rohit SHarma JASPRIT BUMRAH
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