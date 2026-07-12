भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की US में गोली मारकर हत्या, बेटा भी घायल, क्या है पूरा मामला

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, बेटा भी हुआ घायल, क्या है पूरा मामला

भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, बेटा भी हुआ घायल, क्या है पूरा मामला

अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय-अमेरिकी महिला और गूगल की सीनियर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शीतल को मोबाइल- वेब टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में महारत हासिल थी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय-अमेरिकी महिला और गूगल की सीनियर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव की उनके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी. घरेलू हिंसा की इस कथित घटना में उनके बेटे को भी गोली लगी. आरोपी 56 वर्षीय किर्क बी. व्रजेसियन को मंगलवार रात अटलांटा के पास कॉब काउंटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया. 

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्हें अभी कॉब काउंटी एडल्ट डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. पुलिस ने बताया कि जॉर्जिया के स्मर्ना शहर में एक घर में गोलीबारी की सूचना मिलने पर अधिकारी रात 8:00 बजे से कुछ देर पहले वहां पहुंचे. वहां पहुंचने पर उन्हें घर के अंदर 57 वर्षीय शीतल व्रजेसियन मिलीं, जिन्हें गोली लगी थी. बाद में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. 

उनका 23 वर्षीय बेटा जेसन व्रजेसियन घर के बाहर घायल अवस्था में मिला क्योंकि उसे भी गोली लगी थी. इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए. कॉब काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से बताया गया है कि कर्क व्रजेसियन पर हत्या का आरोप, गंभीर मारपीट के 2 आरोप और हथियार रखने के 2 आरोप लगाए गए हैं.

पुलिस ने बताया घरेलू हिंसा
पुलिस ने इस घटना को घरेलू हिंसा का मामला बताया और कहा कि आम जनता को इससे कोई खतरा नहीं है. अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि गोलीबारी की वजह क्या थी और जेसन की मेडिकल स्थिति के बारे में कोई ताजा जानकारी नहीं दी गई है. अधिकारियों ने फिलहाल किसी और की गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की है. मामले को लेकर जांच जारी है. 

कौन थीं शीतल व्रजेसियन 
शीतल व्रजेसियन गूगल में इंजीनियरिंग लीडर थीं क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में 2 दशकों से ज्यादा का तजुर्बा था. गूगल में आने से पहले उन्होंने HomeDepot.com के लिए मोबाइल और डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन से जुड़े कामों को लीड किया, जहां उन्होंने कंपनी के डिजिटल होम डेकोर और फर्निशिंग बिजनेस को बढ़ाने में अहम रोल निभाया. अपने करियर के दौरान उन्होंने मौसम और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में कई टेक्निकल लीडरशिप पदों पर भी काम किया.

कहां रहती थीं शीतल
शीतल व्रजेसियन को स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, ऑर्गनाइजेशनल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, मोबाइल और वेब टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स के क्षेत्रों में महारत हासिल थी. इंग्लैंड, भारत और घाना में पली-बढ़ीं शीतल बाद में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका आई थी. 

वो अपने पति और 2 बच्चों जेसन और जेसिका के साथ जॉर्जिया के अटलांटा में रहती थीं. शीतल 2 सॉफ्टवेयर पेटेंट की इन्वेंटर थीं. जॉर्जिया टेक कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग के एडवाइजरी बोर्ड में भी उन्होंने काम किया था और जॉर्जिया टेक एलुमनाई एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सदस्य भी थीं.

ये भी पढ़ें

वियतनाम के हरे-नीले पानी ने कैसे ली 15 भारतीयों की जान? चश्मदीदों ने क्या बताया? जानिए इनसाइड स्टोरी

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
US Google INDIA Sheetal Wrzesien
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, बेटा भी हुआ घायल, क्या है पूरा मामला
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की US में गोली मारकर हत्या, बेटा भी घायल, क्या है पूरा मामला
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
विश्व
कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन, पिता का कर दिया था तख्तापलट, PM मोदी ने जताया दुख
कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन, पिता का कर दिया था तख्तापलट, PM मोदी ने जताया दुख
विश्व
ईरान ने होर्मुज में कमर्शियल शिप पर किया अटैक, 11 भारतीय थे सवार, अब भारत का आया रिएक्शन
ईरान ने होर्मुज में कमर्शियल शिप पर किया अटैक, 11 भारतीय थे सवार, अब भारत का आया रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सिफारिश से नहीं मिलने वाली टिकट...', सपा सांसद आनंद भदौरिया ने किसके लिए किया इशारा?
'सिफारिश से नहीं मिलने वाली टिकट...', सपा सांसद आनंद भदौरिया ने किसके लिए किया इशारा?
विश्व
'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?
'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?
बॉलीवुड
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
क्रिकेट
Explainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम
Explainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम
विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
एग्रीकल्चर
मछली पालन के लिए किसान खरीदें एरेटर मशीन, 70% तक सब्सिडी दे रही सरकार
मछली पालन के लिए किसान खरीदें एरेटर मशीन, 70% तक सब्सिडी दे रही सरकार
Home Tips
Potato Boiling Guide: एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget