भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की US में गोली मारकर हत्या, बेटा भी घायल, क्या है पूरा मामला

अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय-अमेरिकी महिला और गूगल की सीनियर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव की उनके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी. घरेलू हिंसा की इस कथित घटना में उनके बेटे को भी गोली लगी. आरोपी 56 वर्षीय किर्क बी. व्रजेसियन को मंगलवार रात अटलांटा के पास कॉब काउंटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्हें अभी कॉब काउंटी एडल्ट डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. पुलिस ने बताया कि जॉर्जिया के स्मर्ना शहर में एक घर में गोलीबारी की सूचना मिलने पर अधिकारी रात 8:00 बजे से कुछ देर पहले वहां पहुंचे. वहां पहुंचने पर उन्हें घर के अंदर 57 वर्षीय शीतल व्रजेसियन मिलीं, जिन्हें गोली लगी थी. बाद में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.

उनका 23 वर्षीय बेटा जेसन व्रजेसियन घर के बाहर घायल अवस्था में मिला क्योंकि उसे भी गोली लगी थी. इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए. कॉब काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से बताया गया है कि कर्क व्रजेसियन पर हत्या का आरोप, गंभीर मारपीट के 2 आरोप और हथियार रखने के 2 आरोप लगाए गए हैं.

पुलिस ने बताया घरेलू हिंसा

पुलिस ने इस घटना को घरेलू हिंसा का मामला बताया और कहा कि आम जनता को इससे कोई खतरा नहीं है. अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि गोलीबारी की वजह क्या थी और जेसन की मेडिकल स्थिति के बारे में कोई ताजा जानकारी नहीं दी गई है. अधिकारियों ने फिलहाल किसी और की गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की है. मामले को लेकर जांच जारी है.

कौन थीं शीतल व्रजेसियन

शीतल व्रजेसियन गूगल में इंजीनियरिंग लीडर थीं क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में 2 दशकों से ज्यादा का तजुर्बा था. गूगल में आने से पहले उन्होंने HomeDepot.com के लिए मोबाइल और डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन से जुड़े कामों को लीड किया, जहां उन्होंने कंपनी के डिजिटल होम डेकोर और फर्निशिंग बिजनेस को बढ़ाने में अहम रोल निभाया. अपने करियर के दौरान उन्होंने मौसम और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में कई टेक्निकल लीडरशिप पदों पर भी काम किया.

कहां रहती थीं शीतल

शीतल व्रजेसियन को स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, ऑर्गनाइजेशनल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, मोबाइल और वेब टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स के क्षेत्रों में महारत हासिल थी. इंग्लैंड, भारत और घाना में पली-बढ़ीं शीतल बाद में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका आई थी.

वो अपने पति और 2 बच्चों जेसन और जेसिका के साथ जॉर्जिया के अटलांटा में रहती थीं. शीतल 2 सॉफ्टवेयर पेटेंट की इन्वेंटर थीं. जॉर्जिया टेक कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग के एडवाइजरी बोर्ड में भी उन्होंने काम किया था और जॉर्जिया टेक एलुमनाई एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सदस्य भी थीं.

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