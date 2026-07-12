डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी

अमेरिका के साउथ कैरोलिना से लंबे समय तक रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रहे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है. वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे. एक बयान के अनुसार, 71 वर्षीय ग्राहम शनिवार 11 जुलाई की शाम अचानक बीमार पड़ गए थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया. उनके कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि सीनेटर लिंडसे ग्राहम का शनिवार शाम को अचानक हुई बीमारी के कारण निधन हो गया. बयान में उनके परिवार की ओर से लोगों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया गया और इस मुश्किल टाइम में प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की गई.

लिंडसे ग्राहम अमेरिकी राजनीति की एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे. वह साल 2003 से अमेरिकी सीनेट में साउथ कैरोलिना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. फॉरन पॉलिसी, नेशनल सेफ्टी और न्यायिक मामलों पर उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता था. सीनेट में आने से पहले उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में भी 4 कार्यकाल पूरे किए थे. उन्होंने साल 1995 में पहली बार कांग्रेस में जगह बनाई थी . अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण समितियों में काम किया. वह सीनेट न्यायिक समिति के अध्यक्ष भी रहे और हाल के वर्षों में सीनेट बजट समिति से भी जुड़े रहे.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

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