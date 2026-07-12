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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में हैं सीक्रेट Apps? बिना Delete किए ऐसे करें पूरी तरह Hide, ज्यादातर लोगों को नहीं पता ये ट्रिक

फोन में हैं सीक्रेट Apps? बिना Delete किए ऐसे करें पूरी तरह Hide, ज्यादातर लोगों को नहीं पता ये ट्रिक

Tech Tips: अगर आप एक iPhone यूजर्स हैं तो भी आप किसी भी ऐप को आसानी से छुपा सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 12 Jul 2026 01:50 PM (IST)
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  • थर्ड-पार्टी ऐप्स से बचें; इनबिल्ट फीचर्स, मजबूत पासवर्ड अपनाएं।

Tech Tips: स्मार्टफोन ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आज स्मार्टफोन लगभग सभी के हाथों तक पहुंच चुका है. इसी के साथ अब लोग स्मार्टफोन में प्राइवेसी को लेकर परेशान रहते हैं. कई बार देखा गया है कि यूजर्स अपने फोन में कुछ सीक्रेट ऐप्स रखते हैं जिन्हें वो किसी और को नहीं दिखाना चाहते हैं. ऐसे में उन्हें बार-बार उस ऐप को डिलीट और दोबारा इंस्टाल करना पड़ता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने फोन में किसी भी ऐप को आसानी से हाइड कर सकते हैं.

iPhone यूजर्स करें ये काम

अब अगर आप एक iPhone यूजर्स हैं तो भी आप किसी भी ऐप को आसानी से छुपा सकते हैं. बता दें कि आईफोन में पहले से ही कई सारे प्राइवेसी फीचर्स मौजूद रहते हैं जो यूजर एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने का काम करते हैं. इसके लिए ऐप आइकन पर देर तक टैप करें और Require Face ID ऑप्शन को चुनें. बता दें कि कुछ मामलों में ऐप को App Library में भी भेजा जा सकता है जिससे वह होम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा और केवल Face ID या पासकोड के जरिए ही एक्सेस किया जा सकेगा.

Android में ये है ऐप्स छुपाने का तरीका

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से अपने फोन में ऐप्स को छुपा सकते हैं. बता दें कि Samsung से लेकर OnePlus और Xiaomi तक, कई कंपनियां अपने यूजर इंटरफेस में App Hide का फीचर देती हैं जिससे आप कोई भी ऐप हाइड कर सकते हैं. इसके लिए फोन की Settings में जाकर Home Screen या Privacy सेक्शन खोलें और Hide Apps या Hidden Apps का ऑप्शन चुनें. इसके बाद जिन ऐप्स को छिपाना चाहते हैं उन्हें सलेक्ट करके फीचर को ऑन कर दें.

इस तरीका का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

बता दें कि अगर आपके फोन में सीधे App Hide का ऑप्शन नहीं है तो आप Private Space, App Lock या फिर Secure Folder जैसे फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं. इनकी मदद से ऐप्स को अलग सेफ जगह पर रखा जा सकता है जहां केवल पासवर्ड, PIN या फिंगरप्रिंट से ही ऐप खुलेंगे.

इन चीजों का रखें ध्यान

जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ऐप हाइड के लिए किसी भी थर्ड-पार्टी App का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी अच्छे से जांच जरूर करें. केवल भरोसेमंद ऐप्स और फोन में मौजूद इनबिल्ट फीचर्स का ही इस्तेमाल करें. साथ ही अपने स्मार्टफोन में स्ट्रांग पासवर्ड, PIN या बायोमेट्रिक लॉक का भी यूज करें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 12 Jul 2026 01:49 PM (IST)
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