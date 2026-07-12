Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom थर्ड-पार्टी ऐप्स से बचें; इनबिल्ट फीचर्स, मजबूत पासवर्ड अपनाएं।

Tech Tips: स्मार्टफोन ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आज स्मार्टफोन लगभग सभी के हाथों तक पहुंच चुका है. इसी के साथ अब लोग स्मार्टफोन में प्राइवेसी को लेकर परेशान रहते हैं. कई बार देखा गया है कि यूजर्स अपने फोन में कुछ सीक्रेट ऐप्स रखते हैं जिन्हें वो किसी और को नहीं दिखाना चाहते हैं. ऐसे में उन्हें बार-बार उस ऐप को डिलीट और दोबारा इंस्टाल करना पड़ता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने फोन में किसी भी ऐप को आसानी से हाइड कर सकते हैं.

iPhone यूजर्स करें ये काम

अब अगर आप एक iPhone यूजर्स हैं तो भी आप किसी भी ऐप को आसानी से छुपा सकते हैं. बता दें कि आईफोन में पहले से ही कई सारे प्राइवेसी फीचर्स मौजूद रहते हैं जो यूजर एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने का काम करते हैं. इसके लिए ऐप आइकन पर देर तक टैप करें और Require Face ID ऑप्शन को चुनें. बता दें कि कुछ मामलों में ऐप को App Library में भी भेजा जा सकता है जिससे वह होम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा और केवल Face ID या पासकोड के जरिए ही एक्सेस किया जा सकेगा.

Android में ये है ऐप्स छुपाने का तरीका

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से अपने फोन में ऐप्स को छुपा सकते हैं. बता दें कि Samsung से लेकर OnePlus और Xiaomi तक, कई कंपनियां अपने यूजर इंटरफेस में App Hide का फीचर देती हैं जिससे आप कोई भी ऐप हाइड कर सकते हैं. इसके लिए फोन की Settings में जाकर Home Screen या Privacy सेक्शन खोलें और Hide Apps या Hidden Apps का ऑप्शन चुनें. इसके बाद जिन ऐप्स को छिपाना चाहते हैं उन्हें सलेक्ट करके फीचर को ऑन कर दें.

इस तरीका का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

बता दें कि अगर आपके फोन में सीधे App Hide का ऑप्शन नहीं है तो आप Private Space, App Lock या फिर Secure Folder जैसे फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं. इनकी मदद से ऐप्स को अलग सेफ जगह पर रखा जा सकता है जहां केवल पासवर्ड, PIN या फिंगरप्रिंट से ही ऐप खुलेंगे.

इन चीजों का रखें ध्यान

जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ऐप हाइड के लिए किसी भी थर्ड-पार्टी App का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी अच्छे से जांच जरूर करें. केवल भरोसेमंद ऐप्स और फोन में मौजूद इनबिल्ट फीचर्स का ही इस्तेमाल करें. साथ ही अपने स्मार्टफोन में स्ट्रांग पासवर्ड, PIN या बायोमेट्रिक लॉक का भी यूज करें.

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