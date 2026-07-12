INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडBest Roti for Health: मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?

Best Roti for Health: मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?

Which Roti Digests Faster: रोटी सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि रोजाना की डाइट का अहम हिस्सा है. हालांकि आज सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि मक्का, ज्वार, बाजरा की रोटियां भी खूब खाई जा रही हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 12 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

Which Roti Is Best For Health And Digestion: भारतीय रसोई में रोटी सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि रोजाना की डाइट का अहम हिस्सा है. हालांकि आज सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और कई दूसरे अनाजों के आटे की रोटियां भी खूब खाई जा रही हैं. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर कौन-सी रोटी सबसे जल्दी पचती है और किसमें शरीर को सबसे ज्यादा पोषण और ताकत मिलती है. इसका जवाब आपकी उम्र, स्वास्थ्य और जरूरतों पर भी निर्भर करता है.

गेहूं की रोटी

अगर बात रोजमर्रा की डाइट की करें तो गेहूं की रोटी सबसे लोकप्रिय विकल्प है. इसमें फाइबर, प्रोटीन, सेलेनियम, मैंगनीज और फॉस्फोरस जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. साबुत गेहूं का आटा डाइजेशन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी रिफाइंड आटे की तुलना में कम होता है, इसलिए यह कई लोगों के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है. 

मक्के की रोटी

मक्के की रोटी स्वाद के साथ-साथ अच्छी ऊर्जा भी देती है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसकी खास बात यह है कि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है. इसके साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं. 

ज्वार की रोटी

ज्वार की रोटी उन लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है जो ग्लूटेन से बचना चाहते हैं. ज्वार में फाइबर, आयरन, जिंक और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं. यह पाचन को बेहतर बनाने के साथ-साथ ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकती है. इसकी रोटी हल्की होती है और कई लोगों को यह आसानी से पच जाती है.

इसे भी पढ़ें-Explained: एक बेसिल इंसुलिन और पूरे हफ्ते डायबिटीज की छुट्टी! जानें 40% सस्ती दवा कब, कहां और कैसे मिलेगी?

बाजरे की रोटी

बाजरे की रोटी पोषण के मामले में किसी सुपरफूड से कम नहीं मानी जाती. इसमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में होते हैं. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहतर विकल्प मानी जाती है. सर्दियों में बाजरे की रोटी शरीर को गर्म रखने और लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करती है. अगर सबसे ज्यादा पोषण की बात करें तो रागी की रोटी भी पीछे नहीं है. रागी में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं. यह हड्डियों को मजबूत बनाने, मांसपेशियों के लिए और वजन नियंत्रित रखने में मददगार मानी जाती है.

सबसे बेहतर किसकी रोटी?

फूड के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट hyugalife के अनुसार, अगर रोजमर्रा की डाइट के लिए संतुलित विकल्प चाहिए तो साबुत गेहूं अच्छा है. ज्यादा पोषण के लिए बाजरा और रागी फायदेमंद हैं, जबकि ग्लूटेन-फ्री विकल्प चाहने वालों के लिए ज्वार और मक्का बेहतर माने जाते हैं.

इसे भी पढ़ें-Cancer Risk: लगातार 30 मिनट से ज्यादा बैठना बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा, नई रिसर्च में दावा, जानें इसकी वजह

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Best Roti For Health Makka Roti Benefits Jowar Roti Benefits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Best Roti for Health: मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
फूड
Veg Momos Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
फूड
सावधान! कहीं आपकी 12 साल पुरानी या 'प्रीमियम एज्ड' शराब में मिलावट तो नहीं? FSSAI ने कसा शिकंजा
सावधान! कहीं आपकी 12 साल पुरानी या 'प्रीमियम एज्ड' शराब में मिलावट तो नहीं? FSSAI ने कसा शिकंजा
फूड
Chicken Pulao Recipe: चिकन बिरयानी भूल जाएंगे! इस सीक्रेट तरीके से बनाएं चिकन पुलाव, खिला-खिला रहेगा एक-एक दाना
चिकन बिरयानी भूल जाएंगे! इस सीक्रेट तरीके से बनाएं चिकन पुलाव, खिला-खिला रहेगा एक-एक दाना
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?
'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?
मध्य प्रदेश
दतिया बवाल पर एक्शन, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर शिकंजा; 27 नामजद समेत 200 अज्ञात पर FIR
दतिया बवाल पर एक्शन, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर शिकंजा; 27 नामजद समेत 200 अज्ञात पर FIR
विश्व
Canadian Firing: कनाडा में फिर मास शूटिंग, टोरंटो फेस्टिवल में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की मौत
कनाडा में फिर मास शूटिंग, टोरंटो फेस्टिवल में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की मौत
बॉलीवुड
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
क्रिकेट
Explainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम
Explainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम
विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
ट्रेंडिंग
Fake Cream By Tissue Paper: दूध में मलाई की जगह टिश्यू पेपर तो नहीं खा रहे, वायरल वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
दूध में मलाई की जगह टिश्यू पेपर तो नहीं खा रहे, वायरल वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
फूड
Veg Momos Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget