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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPotato Boiling Guide: एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात

Potato Boiling Guide: एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात

How To Boil Potatoes Perfectly: सब्जी, पराठा, चाट, टिक्की या स्नैक्स, लगभग हर डिश में इसका इस्तेमाल होता है. लेकिन कई बार लोग आलू उबालते समय यह समझ नहीं पाते कि कुकर में कितनी सीटी लगानी चाहिए.

Written By : सोनम |  Updated at : 12 Jul 2026 12:02 PM (IST)
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How Many Whistles For Boiling Potatoes In Cooker: आलू भारतीय रसोई की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है. सब्जी, पराठा, चाट, टिक्की या स्नैक्स, लगभग हर डिश में इसका इस्तेमाल होता है. लेकिन कई बार लोग आलू उबालते समय यह समझ नहीं पाते कि कुकर में कितनी सीटी लगानी चाहिए. कम सीटी होने पर आलू कच्चे रह जाते हैं, जबकि ज्यादा सीटी लगने पर वे जरूरत से ज्यादा गल जाते हैं. ऐसे में सही तरीका जानना जरूरी है. 

कितनी सीटी बेहतर?

अगर आप मध्यम आकार के आलू उबाल रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में आमतौर पर 2 सीटी पर्याप्त होती हैं. इससे आलू अच्छी तरह पक जाते हैं और उनका आकार भी बना रहता है. गैस बंद करने के बाद कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. इसके बाद ढक्कन खोलकर चाकू या कांटे की मदद से आलू चेक करें. अगर चाकू आसानी से अंदर चला जाए, तो समझिए आलू पूरी तरह पक चुके हैं. 

बड़े आलू को कैसे पकाएं?

अगर आलू बड़े आकार के हैं, तो उन्हें पकने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. ऐसे में 3 सीटी लगाना बेहतर रहता है. वहीं अगर आलू बहुत छोटे हैं या पहले से आधे कटे हुए हैं, तो कई बार 1 से 2 सीटी में ही काम हो जाता है. इसलिए सीटी की संख्या तय करते समय आलू का आकार जरूर ध्यान में रखें.

किस बात का रखें ध्यान?

कुकर में आलू उबालने के लिए सबसे पहले इतने पानी का इस्तेमाल करें कि सभी आलू पूरी तरह उसमें डूब जाएं. चाहें तो स्वाद के लिए एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं. इसके बाद कुकर का ढक्कन अच्छी तरह बंद करें और मध्यम आंच पर पकाएं. जरूरत से ज्यादा तेज आंच पर पकाने से कई बार आलू बाहर से ज्यादा और अंदर से कम पकते हैं. जब आलू पक जाएं, तो उन्हें कुछ मिनट ठंडा होने दें. इसके बाद ठंडे पानी में डालने से उनका छिलका आसानी से उतर जाता है. इससे आलू का इस्तेमाल पराठा, चाट, सैंडविच, सब्जी या किसी भी दूसरी डिश में करना आसान हो जाता है. 

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माइक्रोवेव भी बेहतर विकल्प

अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, तो माइक्रोवेव में भी आलू उबाले जा सकते हैं. इसके लिए आलू को टुकड़ों में काटकर माइक्रोवेव-सेफ बाउल में रखें, पानी डालें और करीब 5 मिनट तक पकाएं. इसके बाद चाकू से जांच लें। जरूरत हो तो 2–3 मिनट और पकाया जा सकता है.

आलू खरीदते समय क्या रखें ध्यान?

आलू खरीदते समय हमेशा ऐसे आलू चुनें जिनका छिलका चिकना हो, जिनमें अंकुर न निकले हों और जो सिकुड़े हुए न दिखें. इन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखें. फ्रिज में रखने से इनका स्वाद और बनावट प्रभावित हो सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
How Many Whistles To Boil Potatoes Pressure Cooker Potato Tips Perfect Boiled Potatoes
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