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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलूट सको तो लूट लो! iPhone Air पर आ गई छप्परफाड़ छूट, फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता

लूट सको तो लूट लो! iPhone Air पर आ गई छप्परफाड़ छूट, फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता

iPhone Air Price Drops: ऐप्पल के सबसे पतले आईफोन पर मोटी बचत का मौका आ गया है. विजय सेल्स से इस आईफोन को लगभग 25,000 रुपये की छूट के साथ खरीदा जा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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  • आईफोन एयर पर ₹20,000 से अधिक की भारी छूट।
  • इसमें 6.5 इंच डिस्प्ले, A19 प्रो चिपसेट और पतला डिज़ाइन।
  • विजय सेल्स पर ₹94,990 में उपलब्ध, ₹25,000 तक बचत।

iPhone Air Price Drops: ऐप्पल के सबसे पतले मॉडल iPhone Air पर छप्परफाड़ छूट आ गई है. जबरदस्त फीचर्स से लैस और स्लिम प्रोफाइल वाले इस आईफोन पर आप 20,000 रुपये से अधिक की बचत कर सकते हैं. आने वाले दिनों में आईफोन के दाम बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं. उससे पहले अगर आप यह आईफोन खरीदते हैं तो दोहरी बचत कर सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि iPhone Air में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, इसे क्यों खरीदना चाहिए और इस पर डिस्काउंट ऑफर कहां मिल रहा है.

सबसे पहले जानें iPhone Air के स्पेसिफिकेशंस

सिर्फ 5.6 mm मोटाई वाले इस आईफोन में 6.5 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें 17 Pro मॉडल्स की तरह A19 Pro चिपसेट लगा हुआ है. कैमरा सेटअप के मामले में यूजर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. ऐप्पल ने इस आईफोन के रियर में 48MP का सिंगल लेंस और सेल्फी के लिए सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया है. यह फोन 3149mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ था, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इस आईफोन का वजन सिर्फ 165 ग्राम है.

क्या इस आईफोन को अब खरीदना चाहिए?

ऐप्पल अगले साल इसका सेकंड जनरेशन वेरिएंट iPhone Air 2 लाने वाली है, जिसमें कैमरा और बैटरी समेत कई पार्ट्स को अपग्रेड किया जाएगा. अगर iPhone Air की बात करें तो इसे प्रीमियम आईफोन एक्सपीरियंस के लिए खरीदा जा सकता है. अपकमिंग आईफोन महंगी कीमत पर लॉन्च होंगे. अगर आप बजट और ऐप्पल एक्सपीरियंस के लिहाज से देखें तो यह आईफोन एक शानदार च्वॉइस है. हालांकि, बैटरी और कैमरा को लेकर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा.

कहां मिल रही है छूट?

भारत में इस आईफोन को 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी यह भारी छूट के साथ अवेलेबल है. विजय सेल्स पर इस आईफोन को 20,000 रुपये से भी ज्यादा के डिस्काउंट के बाद 98,990 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा ICICI बैंक समेत कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 94,990 रुपये रह जाती है. इस तरह आप इस आईफोन पर लगभग 25,000 रुपये की छूट पा सकते हैं.

Vivo T5 Pro 5G पर भी धांसू छूट

अगर आप मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Vivo T5 Pro 5G पर भी शानदार छूट मिल रही है. इस फोन की कीमत 55,999 रुपये है, लेकिन अभी यह फ्लिपकार्ट पर 39,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इस पर कुल 4,000 रुपये के कैशबैक और बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिसके बाद कीमत और कम हो जाएगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 12 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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