लूट सको तो लूट लो! iPhone Air पर आ गई छप्परफाड़ छूट, फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आईफोन एयर पर ₹20,000 से अधिक की भारी छूट।

इसमें 6.5 इंच डिस्प्ले, A19 प्रो चिपसेट और पतला डिज़ाइन।

विजय सेल्स पर ₹94,990 में उपलब्ध, ₹25,000 तक बचत।

iPhone Air Price Drops: ऐप्पल के सबसे पतले मॉडल iPhone Air पर छप्परफाड़ छूट आ गई है. जबरदस्त फीचर्स से लैस और स्लिम प्रोफाइल वाले इस आईफोन पर आप 20,000 रुपये से अधिक की बचत कर सकते हैं. आने वाले दिनों में आईफोन के दाम बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं. उससे पहले अगर आप यह आईफोन खरीदते हैं तो दोहरी बचत कर सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि iPhone Air में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, इसे क्यों खरीदना चाहिए और इस पर डिस्काउंट ऑफर कहां मिल रहा है.

सबसे पहले जानें iPhone Air के स्पेसिफिकेशंस

सिर्फ 5.6 mm मोटाई वाले इस आईफोन में 6.5 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें 17 Pro मॉडल्स की तरह A19 Pro चिपसेट लगा हुआ है. कैमरा सेटअप के मामले में यूजर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. ऐप्पल ने इस आईफोन के रियर में 48MP का सिंगल लेंस और सेल्फी के लिए सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया है. यह फोन 3149mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ था, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इस आईफोन का वजन सिर्फ 165 ग्राम है.

क्या इस आईफोन को अब खरीदना चाहिए?

ऐप्पल अगले साल इसका सेकंड जनरेशन वेरिएंट iPhone Air 2 लाने वाली है, जिसमें कैमरा और बैटरी समेत कई पार्ट्स को अपग्रेड किया जाएगा. अगर iPhone Air की बात करें तो इसे प्रीमियम आईफोन एक्सपीरियंस के लिए खरीदा जा सकता है. अपकमिंग आईफोन महंगी कीमत पर लॉन्च होंगे. अगर आप बजट और ऐप्पल एक्सपीरियंस के लिहाज से देखें तो यह आईफोन एक शानदार च्वॉइस है. हालांकि, बैटरी और कैमरा को लेकर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा.

कहां मिल रही है छूट?

भारत में इस आईफोन को 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी यह भारी छूट के साथ अवेलेबल है. विजय सेल्स पर इस आईफोन को 20,000 रुपये से भी ज्यादा के डिस्काउंट के बाद 98,990 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा ICICI बैंक समेत कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 94,990 रुपये रह जाती है. इस तरह आप इस आईफोन पर लगभग 25,000 रुपये की छूट पा सकते हैं.

Vivo T5 Pro 5G पर भी धांसू छूट

अगर आप मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Vivo T5 Pro 5G पर भी शानदार छूट मिल रही है. इस फोन की कीमत 55,999 रुपये है, लेकिन अभी यह फ्लिपकार्ट पर 39,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इस पर कुल 4,000 रुपये के कैशबैक और बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिसके बाद कीमत और कम हो जाएगी.

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