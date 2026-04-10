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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp के ये 5 छुपे हुए फीचर्स जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं है पता! आखिरी वाला तो है सबसे बेस्ट

WhatsApp के ये 5 छुपे हुए फीचर्स जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं है पता! आखिरी वाला तो है सबसे बेस्ट

Whatsapp Features: कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का मैसेज पढ़ना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को यह पता नहीं चलना चाहिए.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Apr 2026 07:40 PM (IST)
Whatsapp Features: कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का मैसेज पढ़ना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को यह पता नहीं चलना चाहिए.

आज के समय में WhatsApp सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल केवल चैटिंग, कॉलिंग या फोटो-वीडियो भेजने तक सीमित रखते हैं लेकिन इस ऐप में कई ऐसे छुपे फीचर्स मौजूद हैं जो आपके अनुभव को और आसान, तेज और सुरक्षित बना सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि ये फीचर्स अक्सर सेटिंग्स में छिपे रहते हैं और बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं.

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कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का मैसेज पढ़ना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को यह पता नहीं चलना चाहिए. ऐसे में एक आसान तरीका यह है कि मैसेज आने पर पहले फोन का एयरप्लेन मोड ऑन कर लें फिर ऐप खोलकर मैसेज पढ़ लें और बाद में ऐप को पूरी तरह बंद करके एयरप्लेन मोड ऑफ करें.
कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का मैसेज पढ़ना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को यह पता नहीं चलना चाहिए. ऐसे में एक आसान तरीका यह है कि मैसेज आने पर पहले फोन का एयरप्लेन मोड ऑन कर लें फिर ऐप खोलकर मैसेज पढ़ लें और बाद में ऐप को पूरी तरह बंद करके एयरप्लेन मोड ऑफ करें.
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इससे सामने वाले को ब्लू टिक नहीं दिखाई देगा. इसके अलावा, आप सेटिंग्स में जाकर Read Receipts को बंद भी कर सकते हैं हालांकि इससे आप खुद भी दूसरों के ब्लू टिक नहीं देख पाएंगे.
इससे सामने वाले को ब्लू टिक नहीं दिखाई देगा. इसके अलावा, आप सेटिंग्स में जाकर Read Receipts को बंद भी कर सकते हैं हालांकि इससे आप खुद भी दूसरों के ब्लू टिक नहीं देख पाएंगे.
Published at : 10 Apr 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
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