WhatsApp के ये 5 छुपे हुए फीचर्स जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं है पता! आखिरी वाला तो है सबसे बेस्ट

कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का मैसेज पढ़ना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को यह पता नहीं चलना चाहिए. ऐसे में एक आसान तरीका यह है कि मैसेज आने पर पहले फोन का एयरप्लेन मोड ऑन कर लें फिर ऐप खोलकर मैसेज पढ़ लें और बाद में ऐप को पूरी तरह बंद करके एयरप्लेन मोड ऑफ करें.