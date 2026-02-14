हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सालों पुराना SIM चला रहे हैं? आपका स्मार्टफोन हो सकता है खराब, तुरंत करें ये काम, दिखेंगे चौंकाने वाले फायदे

सालों पुराना SIM चला रहे हैं? आपका स्मार्टफोन हो सकता है खराब, तुरंत करें ये काम, दिखेंगे चौंकाने वाले फायदे

SIM: अगर आपके स्मार्टफोन में कई साल पुराना सिम कार्ड लगा हुआ है और आपने कभी उसे बदलने की जरूरत महसूस नहीं की तो अब सतर्क हो जाने का समय है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Feb 2026 11:50 AM (IST)
SIM: अगर आपके स्मार्टफोन में कई साल पुराना सिम कार्ड लगा हुआ है और आपने कभी उसे बदलने की जरूरत महसूस नहीं की तो अब सतर्क हो जाने का समय है.

टेक न्यूज हिंदी, टेक न्यूज, सिम कार्ड, पुराना सिम कार्ड इस्तेमाल करने से खराब हो सकता है आपका स्मार्टफोन, क्या पुराने सिम कार्ड से खराब हो जाता है आपका फोन, कब बदल देना चाहिए सिम कार्ड, टेक टिप्स, टेक टिप्स हिंदी

टेलीकॉम कंपनियां समय-समय पर अपने नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करती रहती हैं. नई तकनीक के अनुरूप नए सिम कार्ड भी जारी किए जाते हैं. अगर आप पुराना सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभव है कि वह लेटेस्ट नेटवर्क तकनीक को पूरी तरह सपोर्ट न कर पाए. इसका सीधा असर इंटरनेट स्पीड पर पड़ता है. कई बार यूजर स्लो स्पीड के लिए कंपनी को दोष देते हैं जबकि असली वजह पुराना सिम कार्ड होता है. नया सिम लेने से डेटा स्पीड और नेटवर्क स्टेबिलिटी में सुधार देखने को मिल सकता है.
टेलीकॉम कंपनियां समय-समय पर अपने नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करती रहती हैं. नई तकनीक के अनुरूप नए सिम कार्ड भी जारी किए जाते हैं. अगर आप पुराना सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभव है कि वह लेटेस्ट नेटवर्क तकनीक को पूरी तरह सपोर्ट न कर पाए. इसका सीधा असर इंटरनेट स्पीड पर पड़ता है. कई बार यूजर स्लो स्पीड के लिए कंपनी को दोष देते हैं जबकि असली वजह पुराना सिम कार्ड होता है. नया सिम लेने से डेटा स्पीड और नेटवर्क स्टेबिलिटी में सुधार देखने को मिल सकता है.
फोन पर बात करते समय बार-बार कॉल कट जाना भी पुराने सिम का संकेत हो सकता है. नेटवर्क अपग्रेड के बाद पुराने सिम कार्ड नए सिग्नल सिस्टम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते. ऐसे में कॉलिंग अनुभव खराब हो जाता है. सिम अपग्रेड कराने से यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है और बातचीत बिना रुकावट जारी रहती है.
फोन पर बात करते समय बार-बार कॉल कट जाना भी पुराने सिम का संकेत हो सकता है. नेटवर्क अपग्रेड के बाद पुराने सिम कार्ड नए सिग्नल सिस्टम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते. ऐसे में कॉलिंग अनुभव खराब हो जाता है. सिम अपग्रेड कराने से यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है और बातचीत बिना रुकावट जारी रहती है.
Published at : 14 Feb 2026 11:50 AM (IST)
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI Old SIM

