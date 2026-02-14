सालों पुराना SIM चला रहे हैं? आपका स्मार्टफोन हो सकता है खराब, तुरंत करें ये काम, दिखेंगे चौंकाने वाले फायदे

टेलीकॉम कंपनियां समय-समय पर अपने नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करती रहती हैं. नई तकनीक के अनुरूप नए सिम कार्ड भी जारी किए जाते हैं. अगर आप पुराना सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभव है कि वह लेटेस्ट नेटवर्क तकनीक को पूरी तरह सपोर्ट न कर पाए. इसका सीधा असर इंटरनेट स्पीड पर पड़ता है. कई बार यूजर स्लो स्पीड के लिए कंपनी को दोष देते हैं जबकि असली वजह पुराना सिम कार्ड होता है. नया सिम लेने से डेटा स्पीड और नेटवर्क स्टेबिलिटी में सुधार देखने को मिल सकता है.