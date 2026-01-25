भारत के इस राज्य में सोशल मीडिया पर सख्ती! 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे यूज, जानिए पूरी जानकारी

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा गठित इस समूह का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और राज्य स्तर पर गलत सूचनाओं, फेक न्यूज, साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ फैलाए जाने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए नियम बनाना है.