भारत के इस राज्य में सोशल मीडिया पर सख्ती! 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे यूज, जानिए पूरी जानकारी
Social Media: ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत के आंध्र प्रदेश में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सीमित करने की तैयारी शुरू हो गई है.
ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत के आंध्र प्रदेश में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सीमित करने की तैयारी शुरू हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन सकता है, जहां फेसबुक, X, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित हो सकते हैं. इस दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित करने हेतु मंत्रियों का एक समूह (GoM) गठित किया है. इस समूह की अध्यक्षता सूचना और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश कर रहे हैं.
Published at : 25 Jan 2026 10:29 AM (IST)
