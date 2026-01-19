"बारात वापस चली जाएगी भाई" स्टेज पर चढ़ हसीनाओं की तरह ठुमके लगाने लगा दूल्हा- यूजर्स ने लिए मजे
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है. मंच पर जनप्रतिनिधि और आयोजक बैठे हुए हैं. इसी दौरान एक दूल्हा स्टेज पर चढ़ता है और अचानक डांस शुरू कर देता है.
सामूहिक विवाह सम्मेलन आमतौर पर सादगी, मर्यादा और सामाजिक संदेश के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मंच पर जो हुआ उसने लोगों की आंखें फाड़ दीं. फूलों की माला पहने, दूल्हे के लिबास में सजा एक युवक अचानक स्टेज पर ऐसा झूमने लगा कि देखने वालों को समझ ही नहीं आया कि हंसे या नजरें झुका लें. डीजे की धुन बजते ही दूल्हा महिलाओं की तरह कमर मटकाने लगा, कभी शर्माते हुए ठुमके लगाए तो कभी हाथों के इशारों से ऐसा डांस किया कि मंच पर बैठे लोग असहज हो गए. डांस वो कर रहा था, लेकिन शर्म वहां मौजूद लोगों को आ रही थी. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है. मंच पर जनप्रतिनिधि और आयोजक बैठे हुए हैं. इसी दौरान एक दूल्हा स्टेज पर चढ़ता है और अचानक डांस शुरू कर देता है. शुरुआत में लोग समझते हैं कि शायद दो-चार स्टेप करके रुक जाएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में दूल्हा पूरी तरह रंग में आ जाता है. वह महिलाओं की तरह कमर लचकाता है, आंखें मटकाता है और शरमाने के अंदाज में ठुमके लगाने लगता है.
असहज हो गए लोग तो किसी ने लुटाए नोट
डांस के दौरान दूल्हे का आत्मविश्वास इतना ज्यादा दिखता है कि उसे आसपास बैठे किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं रहती. वीडियो में साफ नजर आता है कि मंच पर बैठे कुछ लोग नजरें चुराने लगते हैं, तो कुछ लोग मुस्कुरा कर एक-दूसरे को देखने लगते हैं. कुछ चेहरे ऐसे भी दिखते हैं, जिन पर साफ असहजता झलकती है. माहौल ऐसा बन जाता है कि कार्यक्रम की गंभीरता पूरी तरह टूट जाती है. इतना ही नहीं, कुछ लोग तो दूल्हे के डांस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दूल्हे के साथ डांस करने लगे.
यूजर्स लेने लगे मजे, बोले बारात कभी भी लौट सकती है
वीडियो को devendrarajpoot46 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे भाई मत कर, दुल्हन भाग जाएगी. एक और यूजर ने लिखा...जल्दी जल्दी खाना खा लो, बारात कभी भी भाग सकती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जिसने दूल्हे को उकसाया है उसे पाप लगेगा.
