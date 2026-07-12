वेस्ट एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने रविवार (12 जुलाई) को अमेरिका और ईरान से संयम बरतने की अपील की है. यह अपील उस वक्त की गई है, जब ईरान ने अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में अपने पड़ोसी अन्य खाड़ी देशों में मौदूद यूएस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था.

इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी

इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी रहे इशाक डार ने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से फोन पर बात की है. साथ ही बिगड़ते हालातों पर चिंता जाहिर की है. दोनों नेताओं ने लगातार संपर्क पर बने रहने को लेकर हामी भरी है.

डार ने कहा- इलाके में बदलते हालात पर हुई चर्चा

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने इलाके में बदलते हालात पर चर्चा की. साथ ही सभी पक्षों से तनाव कम करने और संयम बरतने का आग्रह किया. डार ने बातचीत में कहा है कि विवादों को सुलझाने और क्षेत्र में शांति-स्थिरता लाना ही एकमात्र रास्ता है. डार का इशारा युद्ध छोड़ कूटनीतिक रास्ते को बनाए रखने को लेकर है.

इधर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने रविवार को अपने पिता का बदला लेने की बात को दोहराया है. बता दें, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका, इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमला किया था.

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है

जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान पर हमले किए. ईरान हॉर्मुज में एक जहाज पर हमला कर आग लगा दी थी. ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान को निशाना बनाया. इसके बाद तनाव और बढ़ गया, जब ट्रंप ने डील खत्म करने की घोषणा कर दी.

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