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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे करें खराब क्वालिटी वाले सोलर पैनल की पहचान? सस्ते के लालच में हो सकता है बड़ा नुकसान

कैसे करें खराब क्वालिटी वाले सोलर पैनल की पहचान? सस्ते के लालच में हो सकता है बड़ा नुकसान

Solar Panel Buying Guide: सोलर पैनल की डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट में खराब क्वालिटी वाले पैनल भी आ गए हैं. इन्हें खरीदना आपको भारी पड़ सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 04:44 PM (IST)
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  • सस्ते, खराब क्वालिटी के सोलर पैनल बाजार में उपलब्ध हैं।
  • इन पैनलों में दक्षता कम, माइक्रोक्रैक से आग का खतरा।
  • कमजोर फ्रेम, असमान रंग भी खराब गुणवत्ता दर्शाते हैं।
  • BIS सर्टिफिकेशन और दस्तावेज़ देखकर पैनल खरीदें।

Solar Panel Buying Guide: कुछ साल पहले तक सोलर पैनल कुछ-कुछ जगहों पर ही नजर आते थे, लेकिन अब शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह इनका यूज होने लगा है. डिमांड बढ़ने के कारण अब बाजार में हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं. कई लोग सस्ते का लालच देकर आपको खराब क्वालिटी वाले पैनल भी बेच सकते हैं. ऐसे पैनल पर आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और आपको पूरी सोलर एनर्जी भी नहीं मिलेगी. आज हम जानेंगे कि खराब क्वालिटी वाले सोलर पैनल के क्या खतरे हैं और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है.

क्यों बिक रहे हैं खराब क्वालिटी वाले पैनल?

इसका सीधा जवाब है कि सोलर पैनल मार्केट में कंपीटिशन बहुत बढ़ गया है और डिमांड भी ज्यादा है. इसलिए कई डीलर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सस्ते दामों में खराब क्वालिटी वाले पैनल बेच रहे हैं. अगर इन पैनल के नुकसान की बात करें तो इनमें घटिया क्वालिटी वाली सेल्स को यूज किया जाता है, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाती है. इसी तरह इनके पैनल भी कमजोर होते हैं और इनके तेज आंधी या बारिश में मुड़ने का डर रहता है. इनमें यूज होने वाले ग्लास और बाकी पार्ट्स की क्वालिटी भी काफी खराब होती है. 

खराब क्वालिटी वाले पैनल के सबसे बड़े खतरे क्या हैं?

  • घटिया सेल्स लगे होने के कारण इनकी एफिशिएंसी पहले ही कम होती है. ऊपर से भारत के कई क्षेत्रों में जिस तरह का तापमान रहता है, उससे एफिशिएंसी और कम हो जाती है.
  • सस्ते सोलर पैनल में माइक्रोक्रैक की भी दिक्कत होती हैं. ये एकदम छोटी क्रैक्स होती हैं, जो गौर से देखने पर नजर भी नहीं आती. कुचछ समय बाद ही क्रैक्स के कारण पैनल की परफॉर्मेंस कम होने लगती है.
  • क्रैक्स के कारण पैनल में हॉटस्पॉट बन जाते हैं. ये खतरनाक होते हैं और पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं. इसने आग लगने का भी खतरा रहता है.

कैसे करें खराब क्वालिटी वाले पैनल की पहचान?

  • अगर कोई आपको बहुत कम कीमत में पैनल देने की बात कर रहा है तो सतर्क हो जाएं.
  • पैनल खरीदते समय आपको सर्टिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए. असली और अच्छी क्वालिटी वाले पैनल पर BIS सर्टिफिकेशन और IEC टेस्टिंग स्टैंडर्ड दिख जाएंगे.
  • पैनल की बनावट देखकर भी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है. कमजोर फ्रेम, खराब फिनिशिंग और एक जैसा कलर न होना दिखाता है कि पैनल की क्वालिटी खराब है.
  • पैनल के साथ मिलने वाले डॉक्यूमेंट से भी पैनल की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी का पता लगाया जा सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 12 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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