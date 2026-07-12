कैसे करें खराब क्वालिटी वाले सोलर पैनल की पहचान? सस्ते के लालच में हो सकता है बड़ा नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सस्ते, खराब क्वालिटी के सोलर पैनल बाजार में उपलब्ध हैं।

इन पैनलों में दक्षता कम, माइक्रोक्रैक से आग का खतरा।

कमजोर फ्रेम, असमान रंग भी खराब गुणवत्ता दर्शाते हैं।

BIS सर्टिफिकेशन और दस्तावेज़ देखकर पैनल खरीदें।

Solar Panel Buying Guide: कुछ साल पहले तक सोलर पैनल कुछ-कुछ जगहों पर ही नजर आते थे, लेकिन अब शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह इनका यूज होने लगा है. डिमांड बढ़ने के कारण अब बाजार में हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं. कई लोग सस्ते का लालच देकर आपको खराब क्वालिटी वाले पैनल भी बेच सकते हैं. ऐसे पैनल पर आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और आपको पूरी सोलर एनर्जी भी नहीं मिलेगी. आज हम जानेंगे कि खराब क्वालिटी वाले सोलर पैनल के क्या खतरे हैं और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है.

क्यों बिक रहे हैं खराब क्वालिटी वाले पैनल?

इसका सीधा जवाब है कि सोलर पैनल मार्केट में कंपीटिशन बहुत बढ़ गया है और डिमांड भी ज्यादा है. इसलिए कई डीलर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सस्ते दामों में खराब क्वालिटी वाले पैनल बेच रहे हैं. अगर इन पैनल के नुकसान की बात करें तो इनमें घटिया क्वालिटी वाली सेल्स को यूज किया जाता है, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाती है. इसी तरह इनके पैनल भी कमजोर होते हैं और इनके तेज आंधी या बारिश में मुड़ने का डर रहता है. इनमें यूज होने वाले ग्लास और बाकी पार्ट्स की क्वालिटी भी काफी खराब होती है.

खराब क्वालिटी वाले पैनल के सबसे बड़े खतरे क्या हैं?

घटिया सेल्स लगे होने के कारण इनकी एफिशिएंसी पहले ही कम होती है. ऊपर से भारत के कई क्षेत्रों में जिस तरह का तापमान रहता है, उससे एफिशिएंसी और कम हो जाती है.

सस्ते सोलर पैनल में माइक्रोक्रैक की भी दिक्कत होती हैं. ये एकदम छोटी क्रैक्स होती हैं, जो गौर से देखने पर नजर भी नहीं आती. कुचछ समय बाद ही क्रैक्स के कारण पैनल की परफॉर्मेंस कम होने लगती है.

क्रैक्स के कारण पैनल में हॉटस्पॉट बन जाते हैं. ये खतरनाक होते हैं और पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं. इसने आग लगने का भी खतरा रहता है.

कैसे करें खराब क्वालिटी वाले पैनल की पहचान?

अगर कोई आपको बहुत कम कीमत में पैनल देने की बात कर रहा है तो सतर्क हो जाएं.

पैनल खरीदते समय आपको सर्टिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए. असली और अच्छी क्वालिटी वाले पैनल पर BIS सर्टिफिकेशन और IEC टेस्टिंग स्टैंडर्ड दिख जाएंगे.

पैनल की बनावट देखकर भी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है. कमजोर फ्रेम, खराब फिनिशिंग और एक जैसा कलर न होना दिखाता है कि पैनल की क्वालिटी खराब है.

पैनल के साथ मिलने वाले डॉक्यूमेंट से भी पैनल की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी का पता लगाया जा सकता है.

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