क्या सच में काम करता है Apple का ये फीचर या बस दिखावा है? सामने आ गई सच्चाई

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Apple Hide My Email Feature: Apple अपने आईफोन में यूजर्स को कई सारे एडवांस फीचर्स उपलब्ध कराती है जो यूजर्स की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखते हैं. बता दें कि पूरी दुनिया में आईफोन को ज्यादातर लोग उसके प्राइवेसी फीचर के कारण पसंद करते हैं. लेकिन हाल ही में इस फोन के इस फीचर पर सवाल उठ रहे हैं. जी हां, दरअसल, एप्पल का Hide My Email फीचर को कंपनी ने यूजर्स की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए तैयार किया था. लेकिन क्या ये फीचर सच में काम कर रहा है या नहीं. कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है. आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई.

रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दरअसल, एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर में ऐसी खामि मौजूद है जिसके जरिए नकली ईमेल एड्रेस को यूजर की असली ईमेल आईडी से कनेक्ट किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी की ओर से फिलहाल कोई जानकारी इस मामले में शेयर नहीं की गई है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस समस्या के बारे में EasyOptOuts की टीम को सबसे पहले पता लगा था.

क्या है Apple का ये फीचर

जानकारी के मुताबिक, Hide My Email, iCloud+ सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होता है. इसकी मदद से यूजर्स अपनी असली ईमेल आईडी शेयर करने की जगह पर Apple ने जो आपके लिए रैंडम नई मेल आईडी बनाई है, उसे शेयर कर सकते हैं. बता दें कि इस फीचर का मकसद स्पैम ईमेल, डेटा ट्रैकिंग और आने वाले समय में होने वाले डेटा लीक से यूजर्स को सुरक्षित रखता है.

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि Hide My Email का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये जानने का अधिकार है कि उनकी छिपी हुई ईमेल आईडी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. हालांकि, इसमें पाई गई खामि कितनी खतरनाक हो सकती है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन आईफोन के इस फीचर से यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ा खतरा हो सकता है. साथ ही यूजर्स की असली आईडी भी सामने आ सकती है. बता दें कि इस मामले से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आईफोन का ये फीचर पूरी तरह से यूजर्स की प्राइवेसी बनाने में सक्षम नहीं है और इसे अपडेट करने की जरूरत है.

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