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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या सच में काम करता है Apple का ये फीचर या बस दिखावा है? सामने आ गई सच्चाई

क्या सच में काम करता है Apple का ये फीचर या बस दिखावा है? सामने आ गई सच्चाई

Apple Hide My Email Feature: इस फीचर में ऐसी खामि मौजूद है जिसके जरिए नकली ईमेल एड्रेस को यूजर की असली ईमेल आईडी से कनेक्ट किया जा सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 12 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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Apple Hide My Email Feature: Apple अपने आईफोन में यूजर्स को कई सारे एडवांस फीचर्स उपलब्ध कराती है जो यूजर्स की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखते हैं. बता दें कि पूरी दुनिया में आईफोन को ज्यादातर लोग उसके प्राइवेसी फीचर के कारण पसंद करते हैं. लेकिन हाल ही में इस फोन के इस फीचर पर सवाल उठ रहे हैं. जी हां, दरअसल, एप्पल का Hide My Email फीचर को कंपनी ने यूजर्स की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए तैयार किया था. लेकिन क्या ये फीचर सच में काम कर रहा है या नहीं. कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है. आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई.

रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दरअसल, एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर में ऐसी खामि मौजूद है जिसके जरिए नकली ईमेल एड्रेस को यूजर की असली ईमेल आईडी से कनेक्ट किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी की ओर से फिलहाल कोई जानकारी इस मामले में शेयर नहीं की गई है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस समस्या के बारे में EasyOptOuts की टीम को सबसे पहले पता लगा था.

क्या है Apple का ये फीचर

जानकारी के मुताबिक, Hide My Email, iCloud+ सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होता है. इसकी मदद से यूजर्स अपनी असली ईमेल आईडी शेयर करने की जगह पर Apple ने जो आपके लिए रैंडम नई मेल आईडी बनाई है, उसे शेयर कर सकते हैं. बता दें कि इस फीचर का मकसद स्पैम ईमेल, डेटा ट्रैकिंग और आने वाले समय में होने वाले डेटा लीक से यूजर्स को सुरक्षित रखता है.

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि Hide My Email का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये जानने का अधिकार है कि उनकी छिपी हुई ईमेल आईडी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. हालांकि, इसमें पाई गई खामि कितनी खतरनाक हो सकती है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन आईफोन के इस फीचर से यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ा खतरा हो सकता है. साथ ही यूजर्स की असली आईडी भी सामने आ सकती है. बता दें कि इस मामले से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आईफोन का ये फीचर पूरी तरह से यूजर्स की प्राइवेसी बनाने में सक्षम नहीं है और इसे अपडेट करने की जरूरत है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 12 Jul 2026 04:09 PM (IST)
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