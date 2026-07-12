INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान

'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेठालाल लीड रोल है. इस रोल को दिलीप जोशी निभा रहे हैं. दिलीप सालों से शो का हिस्सा हैं. अब शो में दिलीप के ट्रैक को लेकर खबरें आई हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Curated By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Jul 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फैंस का फेवरेट शो है. शो में जेठालाल का कैरेक्टर दिलीप जोशी प्ले कर रहे हैं. जेठालाल का रोल फैंस के दिलों में बसा है. हालांकि, अब जेठालाल के फैंस के लिए एक दुखी करने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले समय में मेकर्स शो में जेठालाल का ट्रैक कम करने का प्लान कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Sunday BO Collection Live: रविवार को 'धमाल 4' ने डेढ़ बजे तक कर ली 5 करोड़ की कमाई, 'लेनिन' का जानें हाल

अब शो में कम दिखेंगे जेठालाल?
शो में कुछ समय पहले एक नई फैमिली आई है. ये फैमिल राजस्थानी फैमिली है. इस फैमिली में चार लोग हैं. पति पत्नी और दो बच्चे. एक्टर कुलदप गोर शो में रत्न सिंह बिंजोला का रोल प्ले कर रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस धरती भट्ट रूपा (रत्न की पत्नी) का रोल प्ले कर रही हैं. इन दो बच्चे एक बेटा वीर और एक बेटी बंसरी है. बंसरी का रोल माही भाद्रा निभा रही हैं. बेटे का रोल अक्षय सहरावत निभा रहे हैं. शो में रत्न सिंह बिंजोला की एक साड़ी की दुकान दिखाई गई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kuldeep Gor (@cooldeepg)

खबरें हैं कि मेकर्स अब इस नई फैमिल पर ज्यादा फोकस कर करेंगे. दरअसल, जेठालाल महीने में 15 दिन शूट करते हैं और ज्यादा फीस भी लेते हैं. इसीलिए मेकर्स रत्न सिंह बिंजोला की फैमिली पर फोकस करके ट्रैक प्लान कर रहे हैं. जब से नई फैमिली आई है, मेकर्स ज्यादातर ट्रैक नई फैमिली पर ही दिखा रहे हैं. रत्न की दुकान में साड़ी की सेल से लेकर गणपति पूजा में रत्न के बच्चों की जिद तक शो में उनके ट्रैक पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है.

वहीं पिछले कुछ दिनों से जेठालाल का ट्रैक शो में दिखाया भी नहीं गया था. अब काफी समय के बाद जाकर शो में जेठालाल का ट्रैक आया है. वर्ना इतने दिनों से बाघा-बावरी के ट्रैक पर फोकस था और दिलीप जोशी को उस वक्त शो में नहीं दिखाया गया था. 

अब देखना होगा कि आने वाले समय में मेकर्स शो के ट्रैक को लेकर क्या डिसाइड करते हैं. बता दें कि शो में जेठालाल का ट्रैक कम और रत्न का ट्रैक बढ़ाने को लेकर मेकर्स ने ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया है. 

ये भी पढ़ें- Dhamaal 4 OTT Release: थिएटर पर करोड़ों कमा रही 'धमाल 4', जानें ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे अजय की फिल्म

Published at : 12 Jul 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Dilip Joshi Jethalal Taarak Mehta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
टेलीविजन
TMKOC Promo: 9 साल बाद 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन की वापसी, खुशी से झूमे जेठालाल
9 साल बाद 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन की वापसी, खुशी से झूमे जेठालाल
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: राही के गायब होते ही शाह हाउस में मचा बवाल, चंद्रिका मासा की साजिश का हुआ पर्दाफाश
राही के गायब होते ही शाह हाउस में मचा बवाल, चंद्रिका मासा की साजिश का हुआ पर्दाफाश
टेलीविजन
'सिर्फ एकतरफा कहानी मत सुनो...', कुशाल टंडन पर लगे चीटिंग के आरोपों पर बहन टीना का फूटा गुस्सा
'सिर्फ एकतरफा कहानी मत सुनो...', कुशाल टंडन पर लगे चीटिंग के आरोपों पर बहन टीना का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धौंस को भारत ने दिखाया ठेंगा, जून में रूस से खरीदा रिकॉर्ड कच्चा तेल, बना दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर
ट्रंप की धौंस को भारत ने दिखाया ठेंगा, जून में रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल, बना दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
'इतनी गुलामी मत कीजिए', ED-CBI के अधिकारियों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कसा तंज
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
क्रिकेट
IND vs ENG 1st ODI Date, Time: T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे
T20 हार का बदला लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब है IND vs ENG पहला वनडे
साउथ सिनेमा
10 साल पुरानी कंधे की चोट से जूझ रहे थे पवन कल्याण, 3.5 घंटे चली सर्जरी
10 साल पुरानी कंधे की चोट से जूझ रहे थे पवन कल्याण, 3.5 घंटे चली सर्जरी
विश्व
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, बेटा भी हुआ घायल, क्या है पूरा मामला
भारतीय मूल की गूगल कर्मचारी शीतल की US में गोली मारकर हत्या, बेटा भी घायल, क्या है पूरा मामला
फूड
Best Roti for Health: मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
Home Tips
Potato Boiling Guide: एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget