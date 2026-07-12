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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुंबई लोकल ट्रेन का यह वीडियो आपका दिन बना देगा, सीट पर सो रहे डॉगी पर पैसेंजर्स ने जमकर लुटाया प्यार

मुंबई लोकल ट्रेन का यह वीडियो आपका दिन बना देगा, सीट पर सो रहे डॉगी पर पैसेंजर्स ने जमकर लुटाया प्यार

वीडियो में दिख रहा है कि लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में एक खाली सीट के कोने पर एक कुत्ता मजे से नींद ले रहा है. ट्रेन चल रही है, स्टेशन आ रहे हैं, लोग आ-जा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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मुंबई की लोकल ट्रेन को वहां की लाइफलाइन कहा जाता है. हर रोज इसमें लाखों लोग सफर करते हैं. भीड़भाड़ से भरी इस लोकल ट्रेन से अक्सर लड़ाई-झगड़े के वीडियो सामने आते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा. दरअसल, महिलाओं वाले डिब्बे में एक सीट पर एक कुत्ता बड़े मजे से सो रहा था, लेकिन किसी भी यात्री ने उसे वहां से भगाया नहीं, बल्कि सब उसे देखकर मुस्कुराने लगे.

जब ट्रेन की सीट पर सो गया 'छोटा मेहमान'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर '@thewoofline' नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में एक खाली सीट के कोने पर एक कुत्ता मजे से नींद ले रहा है. ट्रेन चल रही है, स्टेशन आ रहे हैं, लोग आ-जा रहे हैं, लेकिन उस कुत्ते को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वह बिना किसी डर के चैन की बांसुरी बजा रहा है.

 
 
 
 
 
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अजनबियों ने दिखाया ऐसा प्यार, सब रह गए हैरान

सबसे खूबसूरत बात यह रही कि ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं ने उस बेजुबान को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया. जब कुत्ता काफी देर तक एक ही पोजीशन में सोया रहा, तो कुछ अनजान पैसेंजर्स को चिंता होने लगी कि वह ठीक तो है न. लोग उसके पास गए और प्यार से उसे सहलाने लगे. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने लिखा, "कोई इस प्यारे से फरिश्ते को परेशान नहीं कर रहा था. यह वो भारत है, जिसमें मैं रहना चाहता हूं. मीडिया भले कुछ भी दिखाए, लेकिन आज भी लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं."

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

इस वीडियो को अब तक 3 लाख 70 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और हर कोई मुंबई के लोगों की तारीफ कर रहा है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "भारतीय हमेशा से जानवरों के साथ प्यार से रहते आए हैं, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "यह 'जियो और जीने दो' की सच्ची मिसाल है." वहीं एक और यूजर ने कहा, "अगर दुनिया का हर इंसान ऐसा ही दयालु बन जाए, तो यह धरती सभी के लिए जन्नत बन जाएगी." 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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