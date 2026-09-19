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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीआपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर

आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर

आपके Smartphone और दूसरे Gadgets की उम्र सिर्फ उनकी Quality पर निर्भर नहीं करती, आपकी रोज की कुछ आदतें भी उनकी पर्फोमेन्स पर असर डाल सकती हैं. जानिए कौन-सी आदतें डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 19 Sep 2026 09:58 AM (IST)
आपके Smartphone और दूसरे Gadgets की उम्र सिर्फ उनकी Quality पर निर्भर नहीं करती, आपकी रोज की कुछ आदतें भी उनकी पर्फोमेन्स पर असर डाल सकती हैं. जानिए कौन-सी आदतें डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

हम रोज Smartphone, Laptop और दूसरे Gadgets का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान नहीं देते. यही आदतें धीरे-धीरे बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, डिवाइस की स्पीड पर असर डाल सकती हैं और उसकी लाइफ स्पैन कम कर सकती हैं. अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं से बचने के लिए इस्तेमाल की कुछ आदतों में बदलाव करना ही काफी है. तो आइए जानते हैं कि कौन-सी गलतियां आपके डिवाइस पर असर डाल सकती हैं.

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सस्ता Charger शुरुआत में पैसे बचा सकता है, लेकिन इससे बैटरी पर खराब असर पड़ सकता है. ऐसे Charger की वजह से डिवाइस गर्म हो सकता है और उसकी लंबे समय तक चलने की क्षमता भी कम हो सकती है. इसलिए Certified और अच्छी क्वालिटी वाले Charger का इस्तेमाल करना बेहतर है.
सस्ता Charger शुरुआत में पैसे बचा सकता है, लेकिन इससे बैटरी पर खराब असर पड़ सकता है. ऐसे Charger की वजह से डिवाइस गर्म हो सकता है और उसकी लंबे समय तक चलने की क्षमता भी कम हो सकती है. इसलिए Certified और अच्छी क्वालिटी वाले Charger का इस्तेमाल करना बेहतर है.
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सिर्फ Charger ही नहीं, खराब Quality वाली Cable भी डिवाइस के लिए नुकसानदायक हो सकती है. ऐसी Cable बैटरी को नुकसान पहुंचाने, ओवर हीटिंग की समस्या बढ़ाने और डिवाइस की उम्र कम करने का कारण बन सकती है.
सिर्फ Charger ही नहीं, खराब Quality वाली Cable भी डिवाइस के लिए नुकसानदायक हो सकती है. ऐसी Cable बैटरी को नुकसान पहुंचाने, ओवर हीटिंग की समस्या बढ़ाने और डिवाइस की उम्र कम करने का कारण बन सकती है.
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कई लोग अपडेट आते ही उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन Software Updates को नजरअंदाज करने से सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकते हैं और पर्फोमेन्स से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं. इसलिए डिवाइस को समय पर अपडेट रखना जरूरी है.
कई लोग अपडेट आते ही उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन Software Updates को नजरअंदाज करने से सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकते हैं और पर्फोमेन्स से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं. इसलिए डिवाइस को समय पर अपडेट रखना जरूरी है.
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डिवाइस को लगातार Charge पर लगाए रखना बैटरी की Long-Term Health पर असर डाल सकता है. खासकर रातभर Charging की आदत बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है. बैटरी फुल होने पर Charger हटा देना और बैटरी को बहुत कम या बहुत ज्यादा लेवल पर लंबे समय तक न रखना बेहतर है.
डिवाइस को लगातार Charge पर लगाए रखना बैटरी की Long-Term Health पर असर डाल सकता है. खासकर रातभर Charging की आदत बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है. बैटरी फुल होने पर Charger हटा देना और बैटरी को बहुत कम या बहुत ज्यादा लेवल पर लंबे समय तक न रखना बेहतर है.
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एक साथ कई Apps Background में एक्टिव रहने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और डिवाइस स्लो भी हो सकता है. जो Apps इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें बंद रखने से बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है.
एक साथ कई Apps Background में एक्टिव रहने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और डिवाइस स्लो भी हो सकता है. जो Apps इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें बंद रखने से बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है.
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समय के साथ Dust और Dirt Ports स्क्रीन और कीबोर्ड पर जमा हो सकती है. इससे डिवाइस के इन हिस्सों पर असर पड़ सकता है. इसलिए Gadgets को साफ रखना सिर्फ Hygiene के लिए नहीं, बल्कि उनकी पर्फोमेन्स बनाए रखने के लिए भी जरूरी है.
समय के साथ Dust और Dirt Ports स्क्रीन और कीबोर्ड पर जमा हो सकती है. इससे डिवाइस के इन हिस्सों पर असर पड़ सकता है. इसलिए Gadgets को साफ रखना सिर्फ Hygiene के लिए नहीं, बल्कि उनकी पर्फोमेन्स बनाए रखने के लिए भी जरूरी है.
Published at : 19 Sep 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS HINDI Tech Habits

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