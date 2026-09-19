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आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
आपके Smartphone और दूसरे Gadgets की उम्र सिर्फ उनकी Quality पर निर्भर नहीं करती, आपकी रोज की कुछ आदतें भी उनकी पर्फोमेन्स पर असर डाल सकती हैं. जानिए कौन-सी आदतें डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
हम रोज Smartphone, Laptop और दूसरे Gadgets का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान नहीं देते. यही आदतें धीरे-धीरे बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, डिवाइस की स्पीड पर असर डाल सकती हैं और उसकी लाइफ स्पैन कम कर सकती हैं. अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं से बचने के लिए इस्तेमाल की कुछ आदतों में बदलाव करना ही काफी है. तो आइए जानते हैं कि कौन-सी गलतियां आपके डिवाइस पर असर डाल सकती हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 09:58 AM (IST)
Tags :Technology TECH NEWS HINDI Tech Habits
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