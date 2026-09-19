आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर

सस्ता Charger शुरुआत में पैसे बचा सकता है, लेकिन इससे बैटरी पर खराब असर पड़ सकता है. ऐसे Charger की वजह से डिवाइस गर्म हो सकता है और उसकी लंबे समय तक चलने की क्षमता भी कम हो सकती है. इसलिए Certified और अच्छी क्वालिटी वाले Charger का इस्तेमाल करना बेहतर है.