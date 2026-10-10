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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तुम्हें शर्म आनी चाहिए', हिरासत के वक्त फ्लाइट में महिला यात्री से भिड़े सौरव दास, वीडियो वायरल

'तुम्हें शर्म आनी चाहिए', हिरासत के वक्त फ्लाइट में महिला यात्री से भिड़े सौरव दास, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर सीजेपी के सह-संयोजक सौरभ दास और उस फ्लाइट में सवाल एक महिला यात्री के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 10 Oct 2026 08:44 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित आंदोलन से पहले 10 अक्टूर को अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को विमान के लैंड होते ही हिरासत में ले लिया. इस बीच सोशल मीडिया पर सीजेपी के सह-संयोजक सौरभ दास और उस फ्लाइट में सवाल एक महिला यात्री के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है. महाराष्ट्र बीजेपी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है. क्लिप में दिख रहा है कि जब पुलिसकर्मी सौरव दास को वहां से ले जा रहे थे, तब वहां मौजूद यात्रियों ने कुछ कहा, जिससे वह गु्स्से में आ गए. 

इस दौरान सौरव दास ने एक महिला यात्री को कहा, 'तुम्हें शर्म आनी चाहिए.' इस पर महिला ने पलटकर जवाब दिया, तुमको शर्म आनी चाहिए (Shame on You). वायरल वीडियो में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस बहस की वजह क्या थी. इसके बाद महिला ने सौरव दास से कहा, 'तुम जो कर रहे हो वह गलत है.' वीडियो में नजर आ रहा है कि जब पुलिसकर्मी विमान में घुसते हैं और सीजेपी के नेताओं के पास जाते हैं तो वहां मौजूद यात्री हंस रहे होते हैं.

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सीजेपी की ओर से शेयर किए गए एक अन्य वीडियो में, विमान के अंदर दाखिल हुए पुलिस अधिकारियों से दीपके यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ‘पुलिस विमान से बाहर उतरने नहीं दे रही है. वे अन्य यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है. वे हमें सीधे विमान से गिरफ्तार करने के लिए यहां आए हैं. ऐसा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था. दिल्ली पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए विमान के अंदर तक घुस आई है, यह तो सरासर तानाशाही है. हम गिरफ्तार होने के लिए ही यहां आए हैं, आइए और हमें गिरफ्तार कीजिए.'

हिरासत में लिए जाने से पहले पुलिसकर्मियों ने सीजेपी नेताओं से कहा कि उन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है. दीपके ने कहा कि सीजेपी नेताओं को ऐसे हिरासत में लिया जा रहा है, जैसे कि वे अपराधी हों. पार्टी ने एक बयान जारी कर कथित रूप से हिरासत में लिए जाने की निंदा की. उसने दावा किया कि यह उसके नेताओं को प्रस्तावित प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए पूर्व नियोजित कोशिश का हिस्सा है. सीजेपी ने इस कार्रवाई को बेरोकटोक आवाजाही की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए तीनों नेताओं को तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहा करने की मांग की.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 10 Oct 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
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