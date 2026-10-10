महंगी चिप्स का iPhone 18 Pro पर असर, Apple ने 15% घटाए ऑर्डर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AI उद्योग की बढ़ती मांग से चिप कीमतें बढ़ीं.

स्मार्टफोन की कीमत बढ़ने का असर अब उसकी बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग की योजनाओं पर भी दिखाई देने लगा है. Apple के नए फ्लैगशिप फोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी ने इनके लिए कंपोनेंट बनाने वाले कुछ सप्लायर्स को प्रोडक्शन कम करने के निर्देश दिए हैं.

इसकी वजह मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमत और नए आईफोन की ऊंची शुरुआती कीमतों के कारण यूजर्स की मांग में आई कमी बताई जा रही है. Nikkei Asia की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने अक्टूबर के लिए कंपोनेंट के ऑर्डर में पहले के अनुमान के मुकाबले कम से कम 15 प्रतिशत की कटौती की है.

अक्टूबर में कितने घटाए गए कंपोनेंट ऑर्डर?

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple सितंबर की शुरुआत से ही अपने फोन की शिपमेंट को लेकर पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क हो गया है. रिपोर्ट में एक सप्लाई चेन अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अक्टूबर में दोनों प्रीमियम मॉडल के लिए ऑर्डर लगभग 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कम किए गए हैं, हालांकि सभी सप्लायर्स के लिए कटौती का स्तर एक जैसा नहीं है. अलग-अलग कंपोनेंट तैयार करने में लगने वाले समय और प्रोडक्शन की प्रक्रिया के कारण इसका असर भी अलग-अलग हो सकता है, फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि आने वाले समय में Apple अपने ऑर्डर में दोबारा बदलाव करेगा या नहीं.

मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमत क्यों बनी चुनौती?

इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह AI इंडस्ट्री की बढ़ती मांग भी है. टेक कंपनियां AI डेटा सेंटर बनाने के लिए एडवांस्ड चिप्स और मेमोरी चिप्स की ज्यादा क्षमता खरीद रही हैं. इससे इन कंपोनेंट्स की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है और कीमतें भी ऊपर गई हैं. इसका असर सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है. बढ़ती चिप लागत के कारण इस साल पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन बाजार में भी गिरावट आने की आशंका जताई गई है. Apple ने जून में अपने iPad और MacBook की कीमतें बढ़ाते समय भी कहा था कि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती लागत का पूरा बोझ वह यूजर्स से बचाकर नहीं रख सकता है.

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आईफोन लॉन्च के बदले शेड्यूल का भी पड़ सकता है असर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगस्त के आखिर से अक्टूबर तक डिवाइस की मांग पिछले लॉन्च साइकल के मुकाबले कमजोर रही है, हालांकि इसकी एक वजह Apple का बदला हुआ लॉन्च शेड्यूल भी हो सकता है. इस बार कंपनी ने पहले प्रीमियम मॉडल पेश किए हैं, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18 और नए डिजाइन वाला iPhone Air अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की खबर है. इन मॉडल्स के लिए कंपोनेंट का प्रोडक्शन 2026 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद जताई गई है.

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