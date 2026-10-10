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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपेन्सिलवेनिया में गोलीबारी, 2 बच्चे समेत 9 की मौत, पुलिस बोली- नहीं देखी ऐसी तबाही

पेन्सिलवेनिया में गोलीबारी, 2 बच्चे समेत 9 की मौत, पुलिस बोली- नहीं देखी ऐसी तबाही

अमेरिका के पेन्सिलवेनिया का शहर एरी उस समय दहल उठा, जब वहां एक गोलीबारी की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई. हालांकि, संदिग्ध शूटर भी इस दौरान मारा गया है. गवर्नर ने घटना की पुष्टी की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Oct 2026 09:48 PM (IST)
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अमेरिका के पेन्सिलवेनिया के एरी शहर में हुई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत की पुष्टी हुई है. इसमें दो बच्चों की मौत की भी खबर है. गवर्नर जोशुआ डेविड शापिरो ने यह जानकारी दी है. पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध शूटर की मौत भी हो चुकी है. 

न्यूज एजेंसी एपी ने लोकल मीडिया के हवाले से एरी पुलिस चीफ रिक लोराह के बयान के आधार पर बताया कि उन्होंने अपने 28 साल से ज्यादा के करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा है. 

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लोराह ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि एरी शहर ने कभी ऐसी जानमाल की हानि, और तबाही देखी हो. जैसा की अभी हमने देखा. हालांकि, उन्होंने घटना से जुड़ी ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया है. हालांकि उन्होंने कहा कि यह बेहद ही परेशान करने वाला था. 

गवर्नर बोले- स्थानीय प्रशासन को समर्थन का किया वादा

शापिरो ने शनिवार को कहा कि उन्होंने एरी की मेयर डारिया डेवलिन को अपने प्रशासन की ओर से पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है.  वहीं मेयर ने बताया है कि संदिग्ध शूटर की मौत हो चुकी है. जनता को अब कोई खतरा नहीं है. एरी शहर पिट्सबर्ग से लगभग 206 किमी से नॉर्थ में है. 

इससे पहले इस घटना के बारे में लोकल प्रशासन ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा था कि आज रात एरी में 7th और पेरी सड़क पर एक भयानक घटना हुई. इसमें कई लोगों की मौत हो गई. हम समझते हैं कि स्थानीय लोगों को इस घटना से शॉक लगा है. हम जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब स्थिति कंट्रोल में है. हमलावर की मौत हो चुकी है. इस समय जनता को किसी तरह का खतरा नहीं है. हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवार वालों और आज रात की इस घटना से प्रभावित लोगों के साथ है. हम स्थानीय पुलिस विभाग के साथ काम जारी रखे हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Oct 2026 09:42 PM (IST)
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