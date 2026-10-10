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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिस तरह के ऐप्स ज्यादा डाउनलोड कर रहे लोग? चौंका देंगी ये डिटेल्स

किस तरह के ऐप्स ज्यादा डाउनलोड कर रहे लोग? चौंका देंगी ये डिटेल्स

मोबाइल पर सिर्फ वीडियो देखने और चैटिंग करने का दौर तेजी से बदल रहा है. लोग कई तरह के ऐप्स का उपयोग करने लगे है. ऐसे में जानिए लोग अब किस तरह के ऐप्स ज्यादा डाउनलोड करना पसंद कर रहे हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 10 Oct 2026 09:08 PM (IST)
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आज के दौर में स्मार्टफोन केवल एक साधारण फोन नहीं रह गया है, जिसका इस्तेमाल केवल कॉल या मैसेज तक ही सिमित हो. अब लोग मोबाइल ऐप्लिकेशन्स के जरिए रोज नई चीजे सीखते हैं. लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की लोगों की पसंद में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अब लोगों का इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), शॉर्ट वीडियो और ज्योतिष ऐप्स की ओर बढ़ रहा है.

सेंसर टावर की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2025 के दौरान जनरेटिव AI ऐप्स के डाउनलोड में सालाना आधार पर 205 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. वहीं, पढ़ाई और नौकरी से जुड़े ऐप्स के डाउनलोड में 39 परसेंट की ग्रोथ हुई. ये आंकड़े बताते हैं कि लोग अब मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम आसान बनाने के लिए भी कर रहे हैं.

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AI ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता

AI ऐप्स आज लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. इनकी मदद से लोग सवालों के जवाब जान सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, पढ़ाई में मदद ले सकते हैं और कई तरह के काम कम समय में कर सकते हैं. चैटजीपीटी जैसे ऐप्स ने इस तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है. भारत में 2025 के दौरान जनरेटिव AI ऐप्स के डाउनलोड में 205 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज होना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है.

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एंटरटेंमेंट ऐप्स भी आगे

वीडियो देखने और एंटरटेंमेंट करने वाले ऐप्स की लोकप्रियता भी कम नहीं हुई है. खासकर छोटे एपिसोड वाली कहानियों और शॉर्ट ड्रामा ऐप्स ने लोगों का ध्यान खींचा है. इन ऐप्स में छोटे एपिसोड के जरिए कहानी बताई जाती है, कम समय होने की वजह से लोगों को यह काफी पसंद आ रहे हैं. सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2025 के दौरान मीडिया और एंटरटेंमेंट ऐप्स के डाउनलोड में 20 परसेंट की बढ़ोचरी हुई है.

सोशल मीडिया ऐप्स में गिरावट

इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स आज भी लोगों की डिजिटल जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. इनके जरिए लोग दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं और फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. हालांकि 2025 के दौरान सोशल मीडिया ऐप्स के कुल डाउनलोड में 17 परसेंट की गिरावट देखने को मिली है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 10 Oct 2026 09:08 PM (IST)
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