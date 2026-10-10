'तमिल संस्कृति पर हमला नहीं होने देंगे', परिसीमन को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी

चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परिसीमन प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन प्रस्ताव के ज़रिए तमिलनाडु को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तमिल संस्कृति, भाषा और इतिहास पर हमला नहीं करने देंगे. कांग्रेस नेता ने परिसीमन प्रस्ताव और शिक्षा नीतियों का हवाला देते हुए केंद्र पर नफरत और विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'पेरियार छात्रों से क्या कहते हैं? किसी बात को सिर्फ इसलिए न मानें कि किसी और ने कही है. हर चीज का विश्लेषण करें और उसके बारे में सवाल पूछें और फिर महान कवि कहते हैं रेत में आप जितना गहरा कुआं खोदेंगे, उतना ही ज्यादा पानी निकलेगा. आप जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ही ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा. आपकी संस्कृति, आपका इतिहास, आपकी परंपराएं, आपकी जमीन, यही वह आधार है जहां से आप सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं. इस आधार के बिना जिज्ञासा असंभव है.'

राहुल गांधी ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए

1. भाषा थोपना : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के बहाने तमिलनाडु के स्कूलों का 3,300 करोड़ रुपये का फंड रोक दिया गया है.

2. केंद्रीकरण: NEET परीक्षा लागू होने के बाद एमबीबीएस (MBBS) की सीटों में तमिल माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की हिस्सेदारी में 87% की भारी गिरावट आई है.

3. आरएसएस की विचारधारा को जबरन थोपना: तमिलनाडु के 70% राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति (VC) नहीं हैं, क्योंकि राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्तियों को रोका जा रहा है.

4. प्रतिनिधित्व का मुद्दा: नए परिसीमन प्रस्ताव के जरिए तमिलनाडु को सजा दी जा रही है और संसद में उसकी आवाज तथा प्रतिनिधित्व को कम किया जा रहा है.

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने कहा, 'पूरी दिल्ली बंद थी. पुलिस और बीजेपी के गुंडों ने छात्रों की पिटाई की. समस्या यह है कि पीएम मोदी यह नहीं समझ रहे हैं कि खेल खत्म हो चुका है. मोदी अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. छात्रों का मूड और विपक्ष की गतिविधियां उन पर भारी पड़ रही हैं. आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने लोकतंत्र को बर्बाद किया, उन्हें सजा दिलाई जाएगी. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पीएम मोदी देश के खिलाफ किए गए अपराधों की सजा भुगतें.'