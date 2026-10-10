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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तरकाशी में डोली धरती, 4.2 की तीव्रता से आया भूकंप

उत्तरकाशी में डोली धरती, 4.2 की तीव्रता से आया भूकंप

उत्तरकाशी में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, शनिवार को रात रात 8 बजकर 8 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 10 Oct 2026 09:07 PM (IST)
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देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, शनिवार को रात 8 बजकर 8 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है. हालांकि, अभी तक भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

(अपडेट जारी है.)

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Published at : 10 Oct 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Uttarkashi Earthquake UTTARAKHAND NEWS EARTHQUAKE UTTARKASHI NEWS
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