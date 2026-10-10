उत्तरकाशी में डोली धरती, 4.2 की तीव्रता से आया भूकंप

देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, शनिवार को रात 8 बजकर 8 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है. हालांकि, अभी तक भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

(अपडेट जारी है.)