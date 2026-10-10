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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोBMW से Ducati तक, भारत की 5 Premium Bikes पर डालें नजर

BMW से Ducati तक, भारत की 5 Premium Bikes पर डालें नजर

BMW S 1000 RR से Ducati Panigale V4 तक, जानें भारत में उपलब्ध 5 प्रीमियम बाइक्स की खासियतें, इंजन पावर और शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 10 Oct 2026 08:04 PM (IST)
BMW S 1000 RR से Ducati Panigale V4 तक, जानें भारत में उपलब्ध 5 प्रीमियम बाइक्स की खासियतें, इंजन पावर और शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत

अगर आपको दमदार इंजन, शानदार डिजाइन और रेसिंग से प्रेरित टेक्नोलॉजी वाली बाइक्स पसंद हैं, तो भारत में कई प्रीमियम मोटरसाइकिलें मौजूद हैं. BMW Motorrad से लेकर Ducati और Aprilia तक, इन कंपनियों की बाइक्स अपनी परफॉर्मेंस और खास स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. इस सेगमेंट में कुछ मॉडल ट्रैक पर तेज रफ्तार के लिए बनाए गए हैं, जबकि कुछ सड़क पर स्पोर्टी राइडिंग का अनुभव देते हैं. हालांकि, इन बाइक्स की कीमत सामान्य मोटरसाइकिलों से काफी ज्यादा है और इन्हें चलाने के लिए अनुभव भी जरूरी है. आइए, भारत में उपलब्ध पांच प्रीमियम बाइक्स पर नजर डालते हैं, जिनमें दमदार इंजन के साथ एडवांस्ड राइडिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है.

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Triumph Speed Triple 1200 RS उन राइडर्स के लिए है, जिन्हें फुल-फेयर्ड सुपरबाइक के बजाय दमदार नेकेड रोडस्टर पसंद है. इसमें 1,160cc का तीन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 183PS की पावर और 128Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में Öhlins SmartEC3 सेमी-एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है, जिसे राइडिंग के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है. इसमें फ्रंट व्हील लिफ्ट कंट्रोल और ब्रेक स्लाइड असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. Triumph Speed Triple 1200 RS की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 21.76 लाख रुपये है.
Triumph Speed Triple 1200 RS उन राइडर्स के लिए है, जिन्हें फुल-फेयर्ड सुपरबाइक के बजाय दमदार नेकेड रोडस्टर पसंद है. इसमें 1,160cc का तीन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 183PS की पावर और 128Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में Öhlins SmartEC3 सेमी-एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है, जिसे राइडिंग के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है. इसमें फ्रंट व्हील लिफ्ट कंट्रोल और ब्रेक स्लाइड असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. Triumph Speed Triple 1200 RS की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 21.76 लाख रुपये है.
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Aprilia RSV4 Factory 1100 एक हाई-परफॉर्मेंस सुपरबाइक है, जिसे सड़क और ट्रैक दोनों पर दमदार प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है. इसमें 1,099cc का V4 इंजन मिलता है, जो 220hp की पावर और 127Nm का टॉर्क देता है. बाइक में विंगलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक Öhlins Smart EC 2.0 सस्पेंशन और Brembo ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. इसके इलेक्ट्रॉनिक पैकेज में ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 31.26 लाख रुपये है.
Aprilia RSV4 Factory 1100 एक हाई-परफॉर्मेंस सुपरबाइक है, जिसे सड़क और ट्रैक दोनों पर दमदार प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है. इसमें 1,099cc का V4 इंजन मिलता है, जो 220hp की पावर और 127Nm का टॉर्क देता है. बाइक में विंगलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक Öhlins Smart EC 2.0 सस्पेंशन और Brembo ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. इसके इलेक्ट्रॉनिक पैकेज में ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 31.26 लाख रुपये है.
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Ducati Panigale V4 अपने आकर्षक डिजाइन और हाई-परफॉर्मेंस इंजन के लिए जानी जाती है. इसमें 1,103cc का V4 इंजन मिलता है, जो 216hp की पावर और 120.9Nm का टॉर्क देता है. इसका डिजाइन और एयरोडायनामिक बॉडीवर्क इसे रेसिंग बाइक जैसा लुक देते हैं. यह उन राइडर्स के लिए बनाई गई है, जो स्पोर्टी राइडिंग और प्रीमियम इंजीनियरिंग को प्राथमिकता देते हैं. Ducati Panigale V4 की एक्स-शोरूम कीमत भारत में लगभग 32.70 लाख रुपये से शुरू होती है.
Ducati Panigale V4 अपने आकर्षक डिजाइन और हाई-परफॉर्मेंस इंजन के लिए जानी जाती है. इसमें 1,103cc का V4 इंजन मिलता है, जो 216hp की पावर और 120.9Nm का टॉर्क देता है. इसका डिजाइन और एयरोडायनामिक बॉडीवर्क इसे रेसिंग बाइक जैसा लुक देते हैं. यह उन राइडर्स के लिए बनाई गई है, जो स्पोर्टी राइडिंग और प्रीमियम इंजीनियरिंग को प्राथमिकता देते हैं. Ducati Panigale V4 की एक्स-शोरूम कीमत भारत में लगभग 32.70 लाख रुपये से शुरू होती है.
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Kawasaki Ninja ZX-10R उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो सुपरबाइक की परफॉर्मेंस के साथ अपेक्षाकृत कम शुरुआती कीमत चाहते हैं. इसमें 998cc का इंजन दिया गया है, जो लगभग 203PS की पावर जनरेट करता है. बाइक में इंटीग्रेटेड विंगलेट्स, LED हेडलाइट्स, TFT कलर डिस्प्ले और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका डिजाइन Kawasaki की रेसिंग विरासत से प्रेरित है. 2026 मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 20.79 लाख रुपये है
Kawasaki Ninja ZX-10R उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो सुपरबाइक की परफॉर्मेंस के साथ अपेक्षाकृत कम शुरुआती कीमत चाहते हैं. इसमें 998cc का इंजन दिया गया है, जो लगभग 203PS की पावर जनरेट करता है. बाइक में इंटीग्रेटेड विंगलेट्स, LED हेडलाइट्स, TFT कलर डिस्प्ले और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका डिजाइन Kawasaki की रेसिंग विरासत से प्रेरित है. 2026 मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 20.79 लाख रुपये है
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BMW S 1000 RR उन राइडर्स के लिए खास है, जो सुपरबाइक में रेसिंग से प्रेरित डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 999cc का इनलाइन चार-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 210hp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में एयरोडायनामिक विंगलेट्स दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार पर डाउनफोर्स बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS Pro जैसे फीचर्स मिलते हैं. BMW S 1000 RR की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 23.75 लाख रुपये है.
BMW S 1000 RR उन राइडर्स के लिए खास है, जो सुपरबाइक में रेसिंग से प्रेरित डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 999cc का इनलाइन चार-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 210hp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में एयरोडायनामिक विंगलेट्स दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार पर डाउनफोर्स बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS Pro जैसे फीचर्स मिलते हैं. BMW S 1000 RR की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 23.75 लाख रुपये है.
Published at : 10 Oct 2026 08:04 PM (IST)
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