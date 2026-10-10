BMW से Ducati तक, भारत की 5 Premium Bikes पर डालें नजर

Triumph Speed Triple 1200 RS उन राइडर्स के लिए है, जिन्हें फुल-फेयर्ड सुपरबाइक के बजाय दमदार नेकेड रोडस्टर पसंद है. इसमें 1,160cc का तीन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 183PS की पावर और 128Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में Öhlins SmartEC3 सेमी-एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है, जिसे राइडिंग के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है. इसमें फ्रंट व्हील लिफ्ट कंट्रोल और ब्रेक स्लाइड असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. Triumph Speed Triple 1200 RS की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 21.76 लाख रुपये है.