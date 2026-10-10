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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक्टर इमरान खान को पुलिस ने लिया हिरासत में, मुंबई में प्रोटेस्ट कर रहे 300 प्रदर्शनकारी हुए डिटेन

एक्टर इमरान खान को पुलिस ने लिया हिरासत में, मुंबई में प्रोटेस्ट कर रहे 300 प्रदर्शनकारी हुए डिटेन

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Oct 2026 06:24 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता इमरान ख़ान को भी पुलिस ने हिरासत में लिया
अगस्त क्रांति मैदान पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत मे लिये गये 
सीजेपी के समर्थन मे प्रदर्शन मे शामिल होने गये थे

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 06:24 PM (IST)
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