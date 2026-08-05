फोन की इन दिक्कतों को इग्नोर करना पड़ेगा भारी, जल्दी करें रिपेयर

कुछ साल तक यूज करने के बाद कई फोन का चार्जिंग पोर्ट लूज हो जाता है. इस कारण चार्जिंग स्लो हो जाती है और चार्जर एक खास एंगल से लगाने पर ही काम करता है. अगर आपके फोन में ऐसी दिक्कत आ रही है तो इसे तुरंत रिपेयर कराना बेहतर होगा. पोर्ट के लूज होने से इसमें धूल और दूसरा कचरा जमा हो सकता है. इसके अलावा चार्जिंग में आने वाली प्रॉब्लम के कारण चार्जिंग कनेक्टर, मदरबोर्ड सर्किट और पावर मैनेजमेंट ICs के खराब होने का भी डर रहता है.