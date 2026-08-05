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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज

'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज

संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध तेज कर दिया. मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर बयान देने और चर्चा करने की मांग की,

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 12:14 PM (IST)
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संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर बयान देने और चर्चा में शामिल होने की मांग की. वहीं कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्रवाई की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई. इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट, अनुच्छेद 370 और कथित पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा गया.

खरगे बोले- प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन  खरगे ने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है. उन्होंने कहा, "हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं, बयान दें और चर्चा हो. अगर चर्चा होगी तभी समाधान निकलेगा. अगर चर्चा नहीं होगी तो वे घर बैठकर बयान देंगे या चुप रहेंगे, यह कैसे हो सकता है? संसद का अपमान हो रहा है. संसद शुरू हुए इतने दिन हो गए, लेकिन वे सदन में नहीं आ रहे हैं. हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर सरकार क्यों नहीं आ रही?"

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किरेन रिजिजू पर भी साधा निशाना

मल्लिकार्जुन  खरगे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "आप जैसे लोग वही सुनेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह कहेंगे. क्या आपमें कोई स्वतंत्र फैसला लेने की भी हिम्मत है?"

राम मंदिर ट्रस्ट और चंदे पर उठाए सवाल

 खरगे ने कहा कि कांग्रेस राम के विरोध में नहीं है, बल्कि राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है. उन्होंने कहा, "हम राम के विरोधी क्यों होंगे? हम सिर्फ यह पूछ रहे हैं कि राम के नाम पर जुटाया गया चंदा कहां गया? सोना, चांदी और दूसरे चढ़ावे कहां हैं? हम ट्रस्ट की 70 एकड़ जमीन से जुड़ी कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं. अगर हम भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं तो हमें राम विरोधी और देश विरोधी कहा जाता है." उन्होंने भाजपा पर देश की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेने का भी आरोप लगाया.

संसद परिसर में अमित शाह के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन

मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जवाबदेही तय करने और संसद में चर्चा कराने की मांग उठाई.

प्रियंका गांधी बोलीं- लोकतंत्र में सत्ता को जवाब देना होगा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है. उन्होंने कहा, "जो लोग सत्ता में हैं, उनकी जनता के प्रति जिम्मेदारी है. यह लोकतंत्र है, तानाशाही या राजदरबार नहीं. अगर पैलेट गन चली, आंसू गैस छोड़ी गई या लाठीचार्ज हुआ, तो किसी ने आदेश दिया होगा. उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. यही देश की लोकतांत्रिक परंपरा रही है." प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि "राम मंदिर चंदा चोर कहां मिलेगा? भाजपा दफ्तर में" और "अमित शाह, सदन में आइए."

मोहम्मद जावेद ने भी सरकार को घेरा

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि विपक्ष का विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा. उन्होंने कहा, "हमारे बच्चों ने गांधीजी के सिद्धांतों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. अब हम भी उसी तरह विरोध शुरू कर रहे हैं. हमारी मांग साफ है कि बच्चों पर हुई कथित हिंसा, पैलेट गन के इस्तेमाल, चोटों और लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदारी तय की जाए. इन घटनाओं के लिए किसी न किसी को जवाब देना होगा."

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Prime Minister Narendra Modi Breaking News Abp News MALLIKARJUN KHARGE AMIT SHAH
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