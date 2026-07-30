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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBSNL vs VI: 299 के रिचार्ज में कौन-सी कंपनी दे रही ज्यादा फायदे?

BSNL vs VI: 299 के रिचार्ज में कौन-सी कंपनी दे रही ज्यादा फायदे?

BSNL Vs Vi Recharge Plan: BSNL और Vi दोनों के ही पास 299 वाले रिचार्ज प्लान हैं. BSNL के प्लान में डेटा ज्यादा है, जबकि Vi कुछ एंटरटेनमेंट बेनेफिट्स देती है.

Written By : प्रमोद कुमार  | Updated at : 30 Jul 2026 11:11 AM (IST)
BSNL Vs Vi Recharge Plan: BSNL और Vi दोनों के ही पास 299 वाले रिचार्ज प्लान हैं. BSNL के प्लान में डेटा ज्यादा है, जबकि Vi कुछ एंटरटेनमेंट बेनेफिट्स देती है.

देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए पॉपुलर है. कंपनी के कई प्लान इतने सस्ते हैं कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां इनकी बराबरी नहीं कर सकती. दूसरी तरफ Vi देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है. यह कंपनी भी पिछले कुछ समय से ऐसे प्लान ला रही है जो कीमत के मामले में BSNL के कुछ प्लान्स को टक्कर दे रहे हैं. वहीं Vi ऐसे फीचर लोडेड प्लान भी लॉन्च कर रही है, जो जियो और एयरटेल के प्लान्स के साथ सीधे टक्कर में हैं.

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BSNL और Vi दोनों के पास ही 299-299 रुपये के रिचार्ज प्लान हैं. कम कीमत वाले ये बेसिक प्लान्स हैं, जिसमें आपको कॉलिंग, SMS और डेटा जैसे बेनेफिट्स मिल जाते हैं. अगर आप व्यस्त रहते हैं और आपके पास OTT प्लेटफॉर्म्स आदि स्ट्रीम करने का समय नहीं होता तो ये बेसिक प्लान आपके काम आ जाएंगे. इनमें आपको एडिशनल बेनेफिट्स के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. इनमें आपकी जरूरत के हिसाब से सिर्फ कॉलिंग और डेटा जैसे बेनेफिट्स हैं.
BSNL और Vi दोनों के पास ही 299-299 रुपये के रिचार्ज प्लान हैं. कम कीमत वाले ये बेसिक प्लान्स हैं, जिसमें आपको कॉलिंग, SMS और डेटा जैसे बेनेफिट्स मिल जाते हैं. अगर आप व्यस्त रहते हैं और आपके पास OTT प्लेटफॉर्म्स आदि स्ट्रीम करने का समय नहीं होता तो ये बेसिक प्लान आपके काम आ जाएंगे. इनमें आपको एडिशनल बेनेफिट्स के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. इनमें आपकी जरूरत के हिसाब से सिर्फ कॉलिंग और डेटा जैसे बेनेफिट्स हैं.
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BSNL के 299 रुपये के प्लान की बात करें तो इसमें 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 3GB डेटा दिया जा रहा है. इसका मतलब है कि आपको महीनेभर में कुल 90GB डेटा मिल जाएगा. इसके अलावा यह प्लान देशभर में सभी नेटवर्क्स पर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली के 100 SMS भी ऑफर करता है. अगर फ्री SMS लिमिट पूरी हो जाती है तो इसके बाद स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होंगे.
BSNL के 299 रुपये के प्लान की बात करें तो इसमें 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 3GB डेटा दिया जा रहा है. इसका मतलब है कि आपको महीनेभर में कुल 90GB डेटा मिल जाएगा. इसके अलावा यह प्लान देशभर में सभी नेटवर्क्स पर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली के 100 SMS भी ऑफर करता है. अगर फ्री SMS लिमिट पूरी हो जाती है तो इसके बाद स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होंगे.
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Vi के 299 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसमें रोजाना 1GB हाई स्पीड डेटा ही दिया जा रहा है. यह लिमिट पूरी होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps रह जाएगी. डेटा के साथ-साथ इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल और रोजाना 100 फ्री SMS मिल रहे हैं. BSNL के मुकाबले इस प्लान में डेटा काफी कम है, लेकिन वोडाफोन आइडिया इसकी पूर्ति के लिए Vi मूवीज और टीवी का एक्सेस दे रही है, जहां आप फ्री में टीवी चैनल्स और फिल्में देख पाएंगे.
Vi के 299 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसमें रोजाना 1GB हाई स्पीड डेटा ही दिया जा रहा है. यह लिमिट पूरी होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps रह जाएगी. डेटा के साथ-साथ इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल और रोजाना 100 फ्री SMS मिल रहे हैं. BSNL के मुकाबले इस प्लान में डेटा काफी कम है, लेकिन वोडाफोन आइडिया इसकी पूर्ति के लिए Vi मूवीज और टीवी का एक्सेस दे रही है, जहां आप फ्री में टीवी चैनल्स और फिल्में देख पाएंगे.
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अगर BSNL और Vi के प्लान में से बेहतर कौन-सा है? इस सवाल का जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. अगर आपको डेली ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है तो BSNL का प्लान बेहतर है. इसमें दो दिन की वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा है. वहीं अगर आपको डेटा और कॉलिंग आदि के साथ एंटरटेनमेंट की जरूरत है तो VI का प्लान ठीक रहेगा. हालांकि, इसमें आपको रोजाना केवल 1GB डेटा ही मिलेगा.
अगर BSNL और Vi के प्लान में से बेहतर कौन-सा है? इस सवाल का जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. अगर आपको डेली ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है तो BSNL का प्लान बेहतर है. इसमें दो दिन की वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा है. वहीं अगर आपको डेटा और कॉलिंग आदि के साथ एंटरटेनमेंट की जरूरत है तो VI का प्लान ठीक रहेगा. हालांकि, इसमें आपको रोजाना केवल 1GB डेटा ही मिलेगा.
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Vi और BSNL देश की क्रमश: तीसरी और चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है. Vi का मार्केट शेयर 15.5 प्रतिशत है और इसके यूजर्स की संख्या 19.8 करोड़ है. अगर BSNL की बात करें तो कंपनी के पास 9.3 करोड़ यूजर्स है और मार्केट शेयर में इसकी हिस्सेदारी 7.25 प्रतिशत है. बड़ी कंपनियों में फिलहाल BSNL ही एकमात्र कंपनी बची है, जो 5G कनेक्टिविटी को अभी तक रोल आउट नहीं कर पाई है.
Vi और BSNL देश की क्रमश: तीसरी और चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है. Vi का मार्केट शेयर 15.5 प्रतिशत है और इसके यूजर्स की संख्या 19.8 करोड़ है. अगर BSNL की बात करें तो कंपनी के पास 9.3 करोड़ यूजर्स है और मार्केट शेयर में इसकी हिस्सेदारी 7.25 प्रतिशत है. बड़ी कंपनियों में फिलहाल BSNL ही एकमात्र कंपनी बची है, जो 5G कनेक्टिविटी को अभी तक रोल आउट नहीं कर पाई है.
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जियो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. जियो के कुल यूजर्स की संख्या 50 करोड़ से अधिक है और कंपनी के पास 39.2 प्रतिशत मार्केट शेयर है. एयरटेल इस मामले में दूसरे नंबर पर है. एयरटेल के पास लगभग 48 करोड़ यूजर्स और करीब 38 प्रतिशत मार्केट शेयर है. जियो और एयरटेल देश की पहले और दूसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनियां हैं.
जियो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. जियो के कुल यूजर्स की संख्या 50 करोड़ से अधिक है और कंपनी के पास 39.2 प्रतिशत मार्केट शेयर है. एयरटेल इस मामले में दूसरे नंबर पर है. एयरटेल के पास लगभग 48 करोड़ यूजर्स और करीब 38 प्रतिशत मार्केट शेयर है. जियो और एयरटेल देश की पहले और दूसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनियां हैं.
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भारत में कुल वायरलेस सब्सक्राइबर्स की बात करें तो जून में इसकी संख्या 130 करोड़ से पार पहुंच गई है. इनमें मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस शामिल है. अगर मोबाइल यूजर्स की बात करें तो इनकी संख्या 127 करोड़ हो गई है. मई के मुकाबले जून में इनकी संख्या में .42 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.
भारत में कुल वायरलेस सब्सक्राइबर्स की बात करें तो जून में इसकी संख्या 130 करोड़ से पार पहुंच गई है. इनमें मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस शामिल है. अगर मोबाइल यूजर्स की बात करें तो इनकी संख्या 127 करोड़ हो गई है. मई के मुकाबले जून में इनकी संख्या में .42 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.
Published at : 30 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Recharge Plan Vodafone Idea TECH NEWS BSNL

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