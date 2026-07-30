BSNL vs VI: 299 के रिचार्ज में कौन-सी कंपनी दे रही ज्यादा फायदे?

Vi के 299 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसमें रोजाना 1GB हाई स्पीड डेटा ही दिया जा रहा है. यह लिमिट पूरी होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps रह जाएगी. डेटा के साथ-साथ इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल और रोजाना 100 फ्री SMS मिल रहे हैं. BSNL के मुकाबले इस प्लान में डेटा काफी कम है, लेकिन वोडाफोन आइडिया इसकी पूर्ति के लिए Vi मूवीज और टीवी का एक्सेस दे रही है, जहां आप फ्री में टीवी चैनल्स और फिल्में देख पाएंगे.