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BSNL vs VI: 299 के रिचार्ज में कौन-सी कंपनी दे रही ज्यादा फायदे?
BSNL Vs Vi Recharge Plan: BSNL और Vi दोनों के ही पास 299 वाले रिचार्ज प्लान हैं. BSNL के प्लान में डेटा ज्यादा है, जबकि Vi कुछ एंटरटेनमेंट बेनेफिट्स देती है.
देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए पॉपुलर है. कंपनी के कई प्लान इतने सस्ते हैं कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां इनकी बराबरी नहीं कर सकती. दूसरी तरफ Vi देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है. यह कंपनी भी पिछले कुछ समय से ऐसे प्लान ला रही है जो कीमत के मामले में BSNL के कुछ प्लान्स को टक्कर दे रहे हैं. वहीं Vi ऐसे फीचर लोडेड प्लान भी लॉन्च कर रही है, जो जियो और एयरटेल के प्लान्स के साथ सीधे टक्कर में हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Tags :Recharge Plan Vodafone Idea TECH NEWS BSNL
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