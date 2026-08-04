हर साल नए स्मार्टफोन, लेकिन बैटरी वही पुरानी! जानें क्या है असली वजह

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियां एनर्जी स्टोर करने में काफी सक्षम हैं लेकिन इनमें कुछ कमियां भी हैं. ये बैटरी कुछ भारी होती हैं और कई बार खराब होने पर आग भी पकड़ने का खतरा बना रहता है. इसके अलावा इन्हें बनाने में लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसी कैमिकल की जरूरत पड़ती है जिनका खनन प्रोसेस महंगी होने के साथ-साथ पर्यावरण और सोशल लेवल पर भी कई चुनौतियां पैदा करती है.