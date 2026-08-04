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हर साल नए स्मार्टफोन, लेकिन बैटरी वही पुरानी! जानें क्या है असली वजह
Battery: आज इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियां एनर्जी स्टोर करने में काफी सक्षम हैं लेकिन इनमें कुछ कमियां भी हैं.
स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में पिछले तीन दशकों से लिथियम-आयन बैटरियों का दबदबा है. इन बैटरियों ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बनाया है लेकिन इनके बावजूद आज भी कई कमियां मौजूद हैं. यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसी नई बैटरियों पर काम कर रहे हैं जो ज्यादा सेफ, सस्ती और पर्यावरण के लिए भी बेहतर हों. हालांकि सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो नई बैटरी तैयार होने में इतना लंबा समय क्यों लगता है?
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Published at : 04 Aug 2026 06:53 PM (IST)
Tags :Smartphone Battery TECH NEWS HINDI
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