क्या टूटे डिस्प्ले पर लगाया जा सकता है स्क्रीन प्रोटेक्टर? यहां जानें

स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदते समय आपको फिटिंग के साथ-साथ बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए. ध्यान रखें कि प्रोटेक्टर का साइज स्क्रीन से छोटा या बड़ा न हो. इसी तरह लिक्विड एडहेसिव के साथ आने वाले प्रोटेक्टर को खरीदने से बचना चाहिए. इससे फोन के कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं. कई बार दुकानदार आपको किसी दूसरे मॉडल का स्क्रीन गार्ड दे देते हैं. कई बार यह फिट हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से बचें. अपने फोन के मॉडल के हिसाब से ही स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदें.