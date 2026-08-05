महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात वर्ष पूरे होने पर एक बार फिर इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठीं. इस दौरान उनके हाथ में कथित तौर पर उल्टा तिरंगा होने की तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोला. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती को निशाने पर लेते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को कोई दोबारा बहाल नहीं कर सकता. वहीं भाजपा नेता गौरव भाटिया ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष और राहुल गांधी पर हमला बोला.

महबूबा मुफ्ती के धरने पर भाजपा का हमला

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एक बार फिर इसकी बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठीं. धरने के दौरान एक तस्वीर चर्चा का विषय बन गई, जिसमें महबूबा मुफ्ती के हाथ में कथित तौर पर उल्टा तिरंगा दिखाई दिया. इस तस्वीर को लेकर भाजपा नेताओं ने उन पर निशाना साधा.

गिरिराज सिंह बोले- उनका ग्रुप ही गड़बड़ है

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनका पूरा समूह ही गड़बड़ है. उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा आतंकियों का समर्थन करती रही हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती कुछ समय तक भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में थीं, तब उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं बदलीं.

'26 जनवरी और 15 अगस्त की तरह ऐतिहासिक दिन'

गिरिराज सिंह ने 5 अगस्त को देश के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन बताते हुए कहा कि जिस तरह 26 जनवरी और 15 अगस्त का महत्व है, उसी तरह अनुच्छेद 370 हटाए जाने का दिन भी देश के लिए ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि यह फैसला सरदार वल्लभभाई पटेल के 'एक देश, एक निशान' के सपने और देशवासियों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा को पूरा करने वाला है.

'अनुच्छेद 370 दोबारा बहाल नहीं हो सकता'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका में अनुच्छेद 370 हटाया गया था. उन्होंने कहा कि अब देश 'एक निशान, एक प्रधान और एक विधान' के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है. महबूबा मुफ्ती की अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग पर गिरिराज सिंह ने कहा कि अब इसे कोई दोबारा लागू नहीं कर सकता.

गौरव भाटिया ने मोदी सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक

भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि 5 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन सात वर्ष पहले अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया, जिसने जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह भारतीय संविधान के दायरे में लाने का काम किया.