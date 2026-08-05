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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'

महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसकी बहाली की मांग को लेकर धरना दिया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 11:20 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात वर्ष पूरे होने पर एक बार फिर इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठीं. इस दौरान उनके हाथ में कथित तौर पर उल्टा तिरंगा होने की तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोला. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती को निशाने पर लेते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को कोई दोबारा बहाल नहीं कर सकता. वहीं भाजपा नेता गौरव भाटिया ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष और राहुल गांधी पर हमला बोला.

महबूबा मुफ्ती के धरने पर भाजपा का हमला

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एक बार फिर इसकी बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठीं. धरने के दौरान एक तस्वीर चर्चा का विषय बन गई, जिसमें महबूबा मुफ्ती के हाथ में कथित तौर पर उल्टा तिरंगा दिखाई दिया. इस तस्वीर को लेकर भाजपा नेताओं ने उन पर निशाना साधा.

गिरिराज सिंह बोले- उनका ग्रुप ही गड़बड़ है

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनका पूरा समूह ही गड़बड़ है. उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा आतंकियों का समर्थन करती रही हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती कुछ समय तक भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में थीं, तब उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं बदलीं.

'26 जनवरी और 15 अगस्त की तरह ऐतिहासिक दिन'

गिरिराज सिंह ने 5 अगस्त को देश के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन बताते हुए कहा कि जिस तरह 26 जनवरी और 15 अगस्त का महत्व है, उसी तरह अनुच्छेद 370 हटाए जाने का दिन भी देश के लिए ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि यह फैसला सरदार वल्लभभाई पटेल के 'एक देश, एक निशान' के सपने और देशवासियों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा को पूरा करने वाला है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप को मारने का प्लान? गोल्फ क्लब के पास कार में बंदूक संग शख्स गिरफ्तार

'अनुच्छेद 370 दोबारा बहाल नहीं हो सकता'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका में अनुच्छेद 370 हटाया गया था. उन्होंने कहा कि अब देश 'एक निशान, एक प्रधान और एक विधान' के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है. महबूबा मुफ्ती की अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग पर गिरिराज सिंह ने कहा कि अब इसे कोई दोबारा लागू नहीं कर सकता.

गौरव भाटिया ने मोदी सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक

भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि 5 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन सात वर्ष पहले अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया, जिसने जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह भारतीय संविधान के दायरे में लाने का काम किया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Article 370 Article- 370 MEHBOOBA MUFTI Giriraj SIngh Gaurav Bhati
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