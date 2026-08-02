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रोज देखते हैं ये Power Symbol! लेकिन 99% लोग नहीं जानते इसका मतलब
Tech Tips: Power Symbol एक ऐसा निशान है जिसे दुनिया के लगभग हर देश में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पर इस्तेमाल किया जाता है.
आज ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज मौजूद हैं जिन्हें लोग अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं. इसी के साथ टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या फिर गेमिंग कंसोल लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर एक गोल घेरे और उसके ऊपर खड़ी लाइन वाला एक छोटा-सा निशान बना होता है.
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Published at : 02 Aug 2026 07:23 PM (IST)
Tags :Tech Tips TECH NEWS HINDI Power Symbol
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