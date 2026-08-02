रोज देखते हैं ये Power Symbol! लेकिन 99% लोग नहीं जानते इसका मतलब

आपको बता दें कि Power Symbol एक ऐसा निशान है जिसे दुनिया के लगभग हर देश में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पर इस्तेमाल किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि भाषा चाहे कोई भी हो, इस निशान को देखकर हर व्यक्ति समझ जाता है कि ये डिवाइस को ऑन या ऑफ करने का बटन है. इसका डिजाइन बेहद साधारण दिखता है लेकिन इसे सोच-समझकर तैयार किया गया था ताकि पूरी दुनिया में एक जैसा संकेत इस्तेमाल किया जा सके.