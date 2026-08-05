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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSlow WiFi Problem: WiFi की स्पीड घटा देती हैं ये चीजें, लिस्ट में आपका फूड भी

Slow WiFi Problem: WiFi की स्पीड घटा देती हैं ये चीजें, लिस्ट में आपका फूड भी

Slow WiFi Problem: आपकी WiFi की स्पीड को घटाने में ऐसी-ऐसी चीजें भी शामिल हैं, जिसे सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे. इस लिस्ट में आपका खाना भी शामिल है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 05 Aug 2026 11:53 AM (IST)
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Slow WiFi Problem: इंटरनेट की दुनिया वाई-फ़ाई के सहारे चलती है. डिजिटल वर्ल्ड पर हमारी निर्भरता इस कदर बढ़ी है कि कह सकते हैं कि दुनिया ही वाई-फ़ाई के सहारे चल रही है. लेकिन आपको ये जानकार हैरानी होगी कि आपके आसपास की कुछ चीजें वाई-फाई के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं. यहां तक कि आपका खाना भी इनमें शामिल है. एलेक्स हिल्स दुनिया के उन पहले लोगों में शामिल थे, जिन्हें वाई-फाई कनेक्शन की दिक्कतों से जूझना पड़ा था. वह साल 1993 में अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. उन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया, जिसने दुनिया के शुरुआती बड़े वाई-फ़ाई नेटवर्क में से एक तैयार किया था. अगर इन रुकावटों की पहचान हो जाए तो आपको अपने वाई-फाई कनेक्शन की समस्या ठीक करने में मदद मिल सकती है. 

लिस्ट में आपका खाना भी है शामिल

सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. वाई-फाई की तरंगें पानी से बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं. अगर आपके घर में राउटर के आसपास पानी की बड़ी बोतलें, सूप, या भारी मात्रा में लिक्विड फूड रखा है, तो वह सिग्नल्स को सोख लेता है. इससे सिग्नल्स आगे नहीं बढ़ पाते और इंटरनेट की स्पीड गिर जाती है. साथ ही अगर आपने अपना वाई-फाई राउटर किचन के पास या अंदर रखा है, तो उसे तुरंत हटा दें. क्योंकि आपके किचन में रखा माइक्रोवेव जब चलता है, तो वह भी उसी फ्रीक्वेंसी 2.4GHz पर काम करता है जिसपर आपका वाई-फाई. इस वजह से दोनों के सिग्नल्स आपस में टकराते हैं और इंटरनेट पूरी तरह ठप हो जाता है. इस वजह से दोनों के सिग्नल्स आपस में टकराते हैं और इंटरनेट पूरी तरह धीमा हो जाता है. साथ ही फ्रिज की भारी मेटल बॉडी और उसका कंप्रेसर वाई-फाई सिग्नल्स के लिए एक मजबूत दीवार की तरह काम करते हैं. जिससे WiFi की स्पीड धीमी हो जाती है. 

घर की दीवारें और आईने

अगर आपका राउटर एक कमरे में है और आप दूसरे कमरे में बैठकर काम कर रहे हैं, तो बीच में आने वाली कंक्रीट या ईंट की मोटी दीवार सिग्नल्स को काफी हद तक सोख लेती है. अगर आपके घर में बड़ा ड्रेसिंग टेबल या आईना लगा है. तो आईने के पीछे मेटल की एक पतली परत होती है. यह परत वाई-फाई सिग्नल्स को आगे भेजने के बजाय वापस बाउंस कर देती है. ऐसे में WiFi की स्पीड धीमी ही रह जाती है. साथ ही आपके घर में मौजूद अन्य वायरलेस डिवाइसेज जैसे ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस माउस, हेडफोन और बेबी मॉनिटर भी वाई-फाई की स्पीड कम करते हैं. ये सभी डिवाइस एक ही नेटवर्क लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वाई-फाई के रास्ते में ट्रैफिक जाम जैसा माहौल बन जाता है. 

यहां भी पढ़ें- आम चार्जर से कितने अलग होते हैं GaN Charger, समझें इसकी तकनीक?

WiFi की स्पीड बढ़ाने के उपाय 

अगर आप भी स्लो इंटरनेट से परेशान हैं, तो राउटर को कभी भी जमीन पर या किसी कोने में न लगाएं. इसे घर के बीचों-बीच किसी ऊंची टेबल या दीवार पर लगाएं. साथ ही राउटर को किचन, फ्रिज और माइक्रोवेव से कम से कम 10 से 15 फीट दूर ही रखें. अगर आपके राउटर में दो या ज्यादा एंटीना हैं, तो एक को बिल्कुल सीधा और दूसरे को आड़ा रखें. इससे सिग्नल्स चारों तरफ अच्छे से फैलते हैं. आजकल के ज्यादातर राउटर डुअल-बैंड होते हैं, इसलिए अपने फोन और लैपटॉप को 2.4GHz के बजाय 5GHz नेटवर्क से कनेक्ट करें. इस पर घर की चीजों का असर नहीं पड़ता. 

यहां भी पढ़ें- क्या बंद पड़ा फोन भी आपकी लोकेशन बता सकता है, जानें कैसे? 

Published at : 05 Aug 2026 11:53 AM (IST)
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